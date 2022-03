Ken Block dévoile son étonnant daily Audi

Le pilote automobile américain Ken Block, spécialisé dans le drift et fondateur de Hoonigan, est en partenariat avec Audi depuis l’automne 2021, succédant à sa longue coopération avec Ford. Après avoir essayé différentes voitures de course emblématiques de la marque aux quatre anneaux, Ken Block dévoile la voiture qu’il utilise tous les jours : une Audi RS e-tron GT blanc mat avec des jantes spéciales et un coffre de toit.

Lors de sa première visite chez Audi, Ken Block a pu découvrir le patrimoine sportif de la marque bavaroise au sein des locaux d’Audi Tradition. Il a également pu essayer plusieurs voitures de course dont des voitures de rallye historiques comme l’Audi Sport quattro S1 et l’Audi V8 quattro DTM et même plus récemment à Zell am See l’Audi RS Q e-tron.

Après l’Audi S1 e-tron Quattro Hoonitron, le roi du Gymkhana, Ken Block, présente son nouveau daily qu’il utilisera tous les jours et fourni par son nouveau partenaire d’Ingolstadt : une Audi RS e-tron GT blanc mat qui a été améliorée au niveau esthétique, faisant penser à un Stormtrooper de Star Wars.

De nombreux éléments décoratifs ainsi que les logos et lettrages sont noircis, contrastant avec le blanc mat de la carrosserie. Des jantes Rotiform, également en blanc et chaussées de pneus Toyo, complètent le look de cette berline électrique. Les jantes sont différentes : Rotiform Aerodisc très aérodynamiques à l’avant et Rotiform NGO à 6 rayons plus classiques sur l’essieu arrière.

Ces jantes ont été fabriquées sur mesure pour l’Audi RS e-tron GT de Ken Block, ces dernières n’étant pas au catalogue;

Un autre élément caractérise ce véhicule : le coffre de toit disponible en accessoire chez Audi a été personnalisé avec un bas noir et un capot blanc. Les noms des partenaires de Ken Block sont inscrits en gris sur les côtés de l’équipement : Audi, Rotiform, Toyo et Hoonigan.

L’intérieur reste d’origine tout comme les performances. L’Audi RS e-tron GT de Ken Block délivre 598 ch (440 kW) et 830 Nm.

Photos – Vidéo : Ken Block