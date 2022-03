Les VW ID.5, Polo et Taigo obtiennent 5 étoiles aux crash-tests Euro NCAP

Les nouveaux modèles Volkswagen ID.5, Polo et Taigo ont chacun obtenu la note maximale de cinq étoiles au célèbre crash-test de sécurité Euro NCAP (European New Car Assessment Programme). Le jury a donné au SUV coupé 100% électrique et aux deux nouveaux petits modèles à moteur à combustion d’excellentes notes pour les quatre critères testés : protection des occupants adultes, des enfants et des usagers vulnérables de la route et systèmes d’assistance de série.



Les trois modèles Volkswagen ont obtenu d’excellentes notes surtout dans la catégorie « Protection des occupants adultes ». L’ID.5 100% électrique affiche un score de 93%, tandis que la Polo et le Taigo ont tous deux atteint 94%. L’évaluation est basée sur des facteurs tels que les tests d’impact frontal, d’impact latéral et du « coup du lapin ». Le résultat exceptionnel de l’ID.5 résulte de crash-tests et d’une évaluation des mesures permettant d’effectuer les opérations de sauvetage et de décarcération le plus rapidement possible. Une autre fonction de sécurité importante est l’airbag central installé entre les sièges avant, qui équipe les trois modèles Volkswagen testés. En cas de collision latérale, il permet d’éviter ou au moins de réduire l’impact d’un éventuel contact au niveau de la tête entre les occupants de la première rangée de sièges.

La VW ID.5 a obtenu un résultat de 89% dans la catégorie « Protection des enfants ». Ce résultat est basé sur trois aspects importants : outre la protection offerte par les systèmes de retenue pour enfant en cas de choc frontal ou latéral, l’évaluation porte également sur les options d’installation sécurisée de systèmes de retenue pour enfant de différentes tailles, ainsi que sur l’équipement offert par le véhicule pour le transport des enfants en toute sécurité. Les VW Polo (80%) et Taigo (84%) se sont également très bien comportés dans cette catégorie.



Dans la catégorie « Systèmes d’assistance », l’ID.5 impressionne avec un résultat de 85%. Le Taigo et la Polo obtiennent chacun 70% dans cette catégorie. Les trois véhicules possèdent, de série, le détecteur de fatigue, le Front Assist avec système de freinage d’urgence en ville et surveillance des piétons, ainsi que le système d’assistance au maintien de voie Lane Assist. Dans l’ID.5, les alarmes de non-bouclage de ceinture de sécurité (pour la première rangée de sièges) et le système de reconnaissance d’occupation de siège (pour la deuxième rangée de sièges) ont également été pris en compte et évalués positivement dans cette catégorie.

Outre l’analyse de l’efficacité de la protection des occupants, Euro NCAP évalue dans quelle mesure les systèmes de freinage automatiques d’urgence protègent les usagers vulnérables de la route, tels que les piétons et les cyclistes, avec lesquels le véhicule peut entrer en collision. Euro NCAP estime que le système Front Assist, qui équipe de série l’ID.5, le Taigo et la Polo, est très efficace pour détecter ces usagers de la route. Le système de surveillance reconnaît les distances critiques au moyen d’un capteur radar et d’une caméra et aide à raccourcir la distance de freinage. Dans les situations dangereuses, il avertit le conducteur au moyen d’un signal visuel et sonore ainsi qu’avec une impulsion de freinage associée au déclenchement du freinage automatique. Dans le domaine de la protection des piétons et des cyclistes, l’ID.5 a obtenu un score de 76%, suivi de près par le Taigo (71%) et la Polo (70%).



Cinq étoiles d’affilée : le nouveau trio en bonne compagnie

Avec un score général de cinq étoiles pour l’ID.5, la Polo et le Taigo, Volkswagen souligne sa volonté d’appliquer les normes de sécurité les plus strictes et poursuit sur la voie de la réussite : l’ID.4 et l’ID.3 compact ont récemment obtenu la note maximale à l’Euro NCAP, respectivement en avril 2021 et en octobre 2020. Les modèles Golf et T-Cross avaient fait de même en 2019.

Le programme d’évaluation Euro NCAP est, depuis 1997, la norme de sécurité de référence des véhicules neufs en Europe. Il fournit aux acheteurs de véhicules des informations actualisées sur la sécurité des nouveaux modèles populaires. Ces dernières années, les procédures de test et les critères liés aux systèmes d’assistance de série et à la sécurité passive sont devenus de plus en plus rigoureux. Des informations sur les tests individuels sont disponibles à l’adresse www.euroncap.com.

Photos : Volkswagen – Vidéos : Euro NCAP