KW propose une suspension adaptative DCC pour l’Audi RS 3 2022

De nombreuses voitures sont équipées en première monte de systèmes de contrôle de suspension à réglage électronique. Pour le marché secondaire indépendant et divers préparateurs, KW automotive a introduit avec succès ses coilovers KW DDC plug & play pour plus de 150 modèles de véhicules. Ces systèmes de suspension électroniques, compatibles avec l’électronique du véhicule de différentes marques de voitures, sont désormais disponibles pour l’Audi RS3 (8Y) actuelle avec commande d’amortissement DCC adaptative. Via les boutons de série du RS3, les différents modes de conduite ajustent les caractéristiques d’amortissement de la suspension à ressorts hélicoïdaux pour qu’elle soit plus rigide ou plus axée sur le confort.

De meilleures suspensions pour l’Audi RS 3 8Y

L’installation de la suspension KW DDC plug & play dans la nouvelle Audi RS 3 (Sportback et Berline) permet un abaissement continu jusqu’à 45 millimètres. La mise à niveau vers la suspension à ressorts hélicoïdaux KW V3, qui est réglable manuellement en compression et en détente indépendamment, est recommandée pour les modèles RS 3 sans suspension sport DCC en option. Pour les conducteurs de RS 3 qui ne s’intéressent qu’à un abaissement subtil, le fabricant de suspensions a développé des ressorts hélicoïdaux KW réglables en hauteur. Ces ressorts réglables en hauteur permettent un abaissement de la hauteur de caisse de 20 millimètres.

Les suspensions à ressorts hélicoïdaux adaptatives KW DDC plug & play sont déjà disponibles pour les modèles Audi actuels tels que l’Audi Q3 (F3), l’Audi RS Q3 (F3) et l’Audi S3 (8Y). Actuellement, ils sont disponibles pour l’Audi RS 3 Berline 2022 et l’Audi RS3 Sportback 2022.

« Dans les modèles précédents, le constructeur automobile utilisait un système de contrôle de suspension différent. Bien que récemment, Audi soit passé à la technologie de suspension dite DCC sur certains véhicules, qui est compatible avec nos suspensions DDC. », explique Florian Johann, responsable des produits routiers chez KW.

Lors de la conversion en une suspension à ressorts hélicoïdaux KW DDC plug & play dans l’Audi RS 3 (8Y), les prises de suspension Audi DCC d’origine se connecteront aux prises compatibles des amortisseurs KW DDC. L’électronique embarquée de série reconnaît alors immédiatement la suspension adaptative à ressorts hélicoïdaux.

Programme sport ou confort de conduite – un mode d’amortissement pour chaque humeur

Si les différents modes sont sélectionnés, la suspension KW s’adapte en conséquence. En les intégrant dans l’électronique embarquée, les amortisseurs DDC réagissent en permanence dans leurs caractéristiques d’amortissement à la situation de conduite respective, en tenant compte des processus d’accélération et de freinage et de la direction. Les trois courbes caractéristiques confortables, équilibrées et sportives contribuent à fournir une répartition clairement perceptible des caractéristiques de l’amortisseur KW DDC.

« Selon le réglage particulier, l’Audi RS3 conduit sportivement harmonieuse ou confortable même avec une chute maximale de 40 millimètres à l’essieu avant et 45 millimètres à l’essieu arrière – même avec une charge utile maximale », décrit plus loin Florian Johann. Le RS3 de 400 ch avec son charismatique grondement turbo à cinq cylindres reste encore plus contrôlable en conduite sportive grâce à la suspension à ressorts hélicoïdaux. Les mouvements typiques de tangage et de roulis de la structure de la carrosserie sont considérablement réduits.

« Si la berline Audi RS3 à quatre portes ou l’Audi RS3 Sportback à cinq portes n’ont pas d’amortisseurs adaptatifs, notre suspension KW V3 la plus vendue est recommandée pour la modernisation. Cette suspension à ressorts hélicoïdaux KW en acier inoxydable a la possibilité de régler individuellement les amortisseurs avec des forces de compression et de rebond, tout comme nos pièces de suspension Audi Sport Performance pour l’Audi TT RS. », a déclaré Florian Johann. Semblable au DDC plug & play, la suspension à ressorts hélicoïdaux à réglage manuel permet un abaissement progressif de 20 à 40 millimètres sur l’essieu avant et de 25 à 45 millimètres sur l’essieu arrière. Comme alternative, KW a également développé des ressorts hélicoïdaux réglables en hauteur pour l’Audi RS3. En conjonction avec la suspension standard, le kit de ressorts réglable en hauteur permet un abaissement continu jusqu’à 20 millimètres.

Photos : KW automotive