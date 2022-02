Porsche Financial Services étend ses activités en Corée

Porsche Financial Services GmbH renforce sa présence sur le marché en expansion de la Corée du Sud. La filiale à 100% de Porsche AG a acquis Star Financial Services Ltd. Le fournisseur de services financiers local est un partenaire reconnu de Porsche Financial Services et aide l’entreprise à fournir des services financiers en Corée depuis 2015. La nouvelle société opérera sous le nom Porsche Financial Services Korea Ltd.

« En acquérant notre partenaire, nous cherchons à cibler encore plus spécifiquement nos produits sur les besoins de mobilité de nos clients et à soutenir Porsche Korea sur sa voie de croissance. Cette étape augmentera également notre profondeur de création de valeur et notre indépendance. », a déclaré Lutz Meschke, vice-président et membre du conseil d’administration de Porsche AG en charge de la finance et de l’informatique. En plus de la gamme existante de produits de leasing et de financement, les services de mobilité Porsche Drive seront également proposés à l’avenir.

Michael Löffler, directeur général de Porsche Financial Services GmbH, souligne l’importance de cette étape stratégique : « Nous sommes ravis de pouvoir offrir directement des services financiers à nos clients en Corée. Nos remerciements vont également au groupe Lei Shing Hong, notre partenaire de longue date et ancien propriétaire de Star Financial Services Ltd, pour l’incroyable engagement dont il a fait preuve au fil des ans. »

L’équipe de 40 personnes du bureau de Séoul de Porsche Financial Services Korea Ltd. est dirigée par le PDG Kapjin Ko et le directeur financier Michael Baek. Holger Gerrmann, PDG de l’organisation commerciale Porsche Korea Ltd, se réjouit de cette collaboration : « Le marché Porsche en Corée a connu une croissance disproportionnée ces dernières années. En élargissant notre activité, nous serons en mesure de répondre à la forte demande de services financiers de manière encore plus ciblée à l’avenir. »

Le constructeur de voitures de sport est présent en Corée depuis 2006 et sa filiale Porsche Korea Ltd. a été fondée en 2014. Depuis lors, le nombre de véhicules vendus a plus que triplé. En 2021, plus de 8 400 véhicules ont été remis aux clients dans douze centres Porsche situés dans toute la Corée. Plus d’un tiers de ces véhicules ont été financés ou loués.

Photos : 4Legend.com / Porsche