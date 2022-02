Une expérience client digne des hypersportives de Bugatti : entretien, personnalisation, …

Les processus d’ingénierie, de design et de production de Bugatti réunissent les plus grands esprits de l’industrie automobile, les meilleurs matériaux et des innovations de pointe visant à améliorer les performances. Le résultat final est une expérience de conduite sans pareille sur route, qui nécessite d’offrir aux propriétaires des prestations à l’avenant. Tout au long de l’année 2021, Bugatti n’a cessé d’enrichir et d’élargir l’expérience client, plaçant la tranquillité d’esprit au cœur de ses préoccupations.

Le lancement du Passeport Tranquillité offre aux propriétaires de Chiron et de Veyron dont le pack d’entretien intégral d’origine n’est plus valide, la possibilité de le prolonger de deux à quatre ans supplémentaires. Disponible pour les clients du monde entier, le Passeport Tranquillité couvre tous les besoins courants de maintenance et d’entretien, avec la possibilité d’inclure le changement des pneus, pour une sérénité absolue. Les clients de Bugatti possédant plus d’une voiture dans leur collection peuvent bénéficier d’un pack multi-propriétaire à un tarif unique sur mesure, couvrant toute leur flotte de Bugatti.

En Europe continentale, au Moyen-Orient et en Asie – les États-Unis devant rejoindre le programme sous peu –, les clients de Bugatti peuvent également profiter des avantages du pack Extended Service associé au Passeport Tranquillité. Les propriétaires de Chiron, par exemple, peuvent opter pour quatre ans d’entretien supplémentaires par Bugatti, toutes les réparations approuvées étant également couvertes par ce pack afin de couvrir la vie du véhicule après la fin de la période de garantie et de service standard de quatre ans fournie par Bugatti. Quant aux propriétaires de Veyron – y compris des tout premiers modèles de plus de 16 ans –, ils peuvent souscrire au nouveau pack Extended Service, qui couvre l’ensemble des composants électriques et mécaniques pour deux ou quatre ans, offrant ainsi une protection professionnelle par le fabricant. Une couverture aussi exhaustive est presque inédite dans l’industrie automobile, en particulier dans le segment des hypersportives. Dès 2021, le programme d’entretien Passeport Tranquillité est devenu un service prisé par la clientèle internationale de la marque.

Le réseau international de partenaires de service Bugatti s’est à nouveau étendu en 2021 en accueillant un nouveau partenaire situé à Bahreïn, fournissant ainsi une expérience client intégrale à une nouvelle clientèle, dans la région et au-delà. Sous la houlette des frères Behbehani – principal concessionnaire automobile du Royaume de Bahreïn –, une équipe de spécialistes du SAV et de l’entretien offre aux propriétaires de Bugatti toute la gamme de services et de maintenance. Ces prestations sont assurées par un atelier privé et des techniciens Bugatti parfaitement formés utilisant des équipements d’origine.

Le service après-vente de Bugatti met à disposition des clients de la marque et des propriétaires de véhicules d’occasion, y compris de Veyron et Chiron, un catalogue complet d’accessoires leur permettant de rafraîchir leur véhicule. À partir des spécifications d’usine, une Veyron peut par exemple être transformée pour refléter les goûts personnels de son nouveau propriétaire en arborant des couleurs ou un design totalement renouvelés. Comme toutes les modifications sont effectuées par l’équipe de techniciens experts de Bugatti, chaque voiture reste une Bugatti authentique et originale jusqu’au bout.

Les accessoires Chiron et Veyron, par exemple les finitions fer à cheval, les étriers de frein colorés, les garnitures pour embout d’échappement, les couvertures de moteur, les incrustations pour console centrale et les différentes roues – pour ne citer que quelques-uns des domaines pouvant être personnalisés – sont disponibles chez tous les partenaires Bugatti. Les packs Upgrade – pack Performance et Sport Retrofit pack – peuvent même être installés sur la Chiron afin de faire passer l’expérience client au niveau supérieur.

Progresser sans cesse à la recherche de l’excellence

En 2022, l’expérience client selon Bugatti prendra encore plus d’ampleur en permettant aux clients de vivre la magie offerte par le service client aux quatre coins du monde. Au château historique de Bugatti, aux côtés des experts de la marque, les propriétaires de Veyron et Chiron se verront offrir une gamme encore plus large d’options de personnalisation. Les intérieurs pourront être garnis de couleurs et de matériaux totalement nouveaux et d’accessoires inédits et des finitions et coloris actuels appliqués à la carrosserie. Les possibilités de personnalisation sont presque infinies.

Les propriétaires de Chiron peuvent même la transformer en Chiron Sport officielle. Lancée initialement au salon de l’automobile de Genève en 2018, la Chiron Sport était une nouvelle interprétation dynamique de la Chiron offrant des caractéristiques de conduite encore plus fines et des performances dynamiques. Grâce aux travaux réalisés à Molsheim par les artisans de Bugatti, les Chiron subissant cette transformation obtiendront le statut de Chiron Sport officielle.

Tout au long de l’année 2022, l’achat d’une Bugatti sera un rêve encore plus accessible et flexible que jamais. Pour la première fois, tout client configurant une nouvelle Chiron aura la possibilité d’ajouter des services et une garantie supplémentaires : le véhicule bénéficiera alors des bons soins de Bugatti pendant huit ans, pour un prix forfaitaire.

Un nouveau programme de véhicules d’occasion certifiés sera lancé prochainement et permettra aux futurs clients d’acquérir un véhicule approuvé auprès de nos partenaires agréés dans le monde entier. Chaque véhicule d’occasion approuvé est soumis à 110 points de contrôle par les techniciens de Bugatti. Il bénéficie d’un entretien annuel ainsi que d’une garantie complète de 12 mois pour les Chiron ou d’une garantie limitée aux pièces mécaniques et électriques de 12 mois pour les Veyron.

Si vous souhaitez découvrir en ligne les programmes de service clients de Bugatti et en savoir plus, rendez-vous sur www.bugatti.com/ownership/customer-experience.

Photos : Bugatti