Retour de Bugatti à la GP Ice Race 2022 après 60 ans d’absence

Une Bugatti Type 51 et une Bugatti Baby II, basée sur la Type 35, ont été les premières Bugatti depuis 1960 à participer au GP Ice Race en Autriche, et au cercle photo de 50 m qui l’accompagne, à l’occasion de cet évènement annuel à Zell am See.

Retour de Bugatti au GP Ice Race

Né du « skijoring », qui signifie « conduite à ski », ce mode de transport devenu sport est né à Zell am See, berceau de la famille Porsche, au cours de l’hiver 1937. Ce sport a ensuite inspiré la toute première course commémorative pour le professeur Ferdinand Porsche qui a eu lieu le 10 février 1952. En 1960, une Bugatti Type 35 a inauguré la GP Ice Race aux côtés de deux motos et avec un avion volant à basse altitude au-dessus de la ligne de départ.

Du 28 au 30 janvier 2022, les passionnés de course sont venus assister à ce weekend de compétition historique et admirer tous les concurrents prendre le volant de voitures de circuit modernes et classiques, ainsi que de voitures de rallye emblématiques.

Cette année, cet évènement riche en adrénaline, baptisé ICEolated, s’est déroulé sur le Flugplatz de Zell am See et sans spectateurs, en raison des restrictions dues à la COVID-19. Lors des éditions précédentes, plus de 10 000 spectateurs passionnés se pressaient le long du parcours pour célébrer cette course unique.

Bugatti Baby II, voiture de sécurité « Ice Spec »

Créée par The Little Car Company, la Bugatti Baby II a fait office de « voiture de sécurité » pour l’évènement, malgré sa petite taille. Basée sur la Bugatti Type 35, la voiture de course légendaire de la marque et largement considérée comme la meilleure de tous les temps, est apparue en version « Ice Spec » spécialement commandée. Le modèle Pur Sang fut peint en bleu de course français et modifié pour affronter les conditions hivernales en toute sécurité. La voiture a été équipée de pneus à crampons, d’un différentiel à glissement limité, d’une livrée de course inspirée des années 1930 avec le logo GP Ice Race et de feux de détresse pour voiture de sécurité. La Bugatti Baby II arborait également le numéro 35 sur sa carrosserie en hommage à la Type 35 et à ses victoires historiques. Le véhicule a conduit les voitures sur la piste avant le départ de l’Ice Race.

