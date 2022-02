Un VW ID. Buzz fait de fleurs exposé à Bruxelles

Afin d’annoncer le lancement du futur utilitaire VW ID. Buzz – inspiré de l’iconique Bulli – sur le marché belge en 2022, Volkswagen s’est associé à Mark Colle, célèbre artiste floral, internationalement connu pour ses collaborations avec de grands noms tels que Christian Dior, Raf Simons, Jil Sander et Viktor & Rolf. Une impressionnante œuvre d’art de centaines de fleurs a été réalisée en forme de VW ID. Buzz et exposée du 23 au 26 novembre 2021 dans le hall principal de la gare centrale de Bruxelles.

Avec ses phares LED qui accueillent les personnes avec le sourire, un concept d’espace modulaire et un design futuriste, l’ID. Buzz est non seulement la voiture la plus futuriste sur la route, mais aussi la plus sympathique.

« L’ID. Buzz est une traduction électrique contemporaine de l’emblématique Bulli, qui est lui-même une icône de la période Flower Power. Travailler avec Mark Colle, internationalement connu pour ses installations florales, est un mariage parfait pour nous. L’installation de fleurs est un très beau point de départ créatif pour un avenir brillant de l’ID. Buzz en Belgique. », a déclaré Bart Nyns, responsable marketing de Volkswagen Commercial Vehicles chez D’Ieteren Auto.

Rendez-vous dans quelques jours pour sa première mondiale.

Photos : Volkswagen