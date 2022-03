Dale Wood rejoint Earl Bamber Motorsport pour la Porsche Carrera Cup Australia 2022

Dale Wood s’associera à Earl Bamber Motorsport (EBM) pour la prochaine saison de la Porsche Paynter Dixon Carrera Cup Australia, qui verra l’équipe ajouter une troisième voiture Porsche 911 GT3 Cup à sa gamme.

Le nouveau partenariat est né au cours de la dernière saison morte après avoir pris note de l’entrée d’EBM sur la scène australienne du sport automobile au début de 2021. Dale Wood a déclaré : « Je suis extrêmement heureux de rejoindre EBM. De l’extérieur, en regardant l’année dernière, je pensais qu’ils avaient démarré avec une opération très habile. J’ai hâte d’amener mes sponsors chez EBM et j’espère que nous pourrons partager un grand succès ensemble. »

Dale Wood est sur le point d’entamer sa cinquième campagne en Porsche Carrera Cup Australia aux côtés de Callum Hedge et Ryan Suhle, qui participeront tous deux à leur première saison du championnat Porsche Paynter Dixon Carrera Cup Australia.

Le responsable de l’équipe australienne d’EBM, Ben Jenkins, est ravi de la richesse des connaissances que Wood ajoutera à l’équipe : « L’expérience que Dale peut apporter et apportera à notre équipe est immense. C’est formidable de l’avoir à bord car ce sera un énorme avantage pour nos jeunes pilotes d’apprendre de quelqu’un avec le niveau de connaissances de Dale. Si vous repensez à la dernière saison complète de course en 2019, Dale a poussé Jordan Love jusqu’à la ligne d’arrivée du championnat général. On sait qu’il y restera jusqu’au bout. En tant qu’équipe, nous sommes fiers d’avoir Dale à bord. Nous sommes passés d’une voiture à trois en 12 mois parce que les gens peuvent voir à travers nos résultats passés ce que nous pouvons leur offrir. »

Wood apporte avec lui à EBM une grande quantité de soutien et ses sponsors : « J’ai de très bons supporters derrière moi, avec des entreprises mondiales comme Timken, des petites entreprises familiales comme GB Galvanizing et Delta Floorworld. Avec un groupe de sponsors aussi diversifié, il est toujours agréable de tous se réunir et de mettre une superbe voiture sur la bonne voie. »

Lors du design de sa Porsche 911 GT3 Cup (Type 992), Dale a expliqué qu’il conservait son thème orange et noir qu’il avait depuis deux ans : « Je suis toujours très fier de présenter une belle voiture. J’ai eu un look similaire pour la voiture au cours des deux dernières années. Nous avons revu la livrée, mais je pense que la nouvelle voiture est si belle qu’il n’y a pas grand-chose à faire pour qu’elle soit belle. »

Le propriétaire de l’équipe, Earl Bamber, attend avec impatience la force supplémentaire que Wood apportera à EBM pour cette saison : « Nous sommes ravis que Dale Wood rejoigne EBM. Il apporte beaucoup de professionnalisme grâce à son expérience non seulement en Carrera Cup mais aussi en Supercars. Il est vraiment un ajout bienvenu à l’équipe. Pouvoir aligner trois voitures Pro en 2022 va être un défi pour nous, mais je pense que cela nous apportera également beaucoup de compréhension car cela nous aidera à en savoir plus sur la nouvelle voiture lorsque nous partirons en course. »

Photos : Porsche