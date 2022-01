Lamborghini annonce ses pilotes d’usine pour 2022 avec un début aux 24 Heures de Daytona

Lamborghini Squadra Corse a dévoilé les sept pilotes qui formeront sa liste officielle des pilotes usine pour 2022, disputant les championnats GT3 les plus importants au volant de la Lamborghini Huracán GT3 EVO. Giacomo Altoè, Mirko Bortolotti, Andrea Caldarelli, Albert Costa, Marco Mapelli, Sandy Mitchell et Franck Perera conservent leur place au sein du programme, avec pour mission de s’ajouter aux 42 victoires en championnat – dont sept l’an dernier – remportées depuis 2015.

La liste 2022 des pilotes usine Lamborghini est extraordinaire : Altoè a remporté le championnat italien Gran Turismo en 2018 avant de gagner le championnat international GT Open aux côtés de Costa l’année suivante. Caldarelli et Mapelli ont complété la « triple couronne » non officielle du GT World Challenge Europe des titres Sprint, Endurance et Général en 2019 et ont ajouté quatre pole positions et une victoire avec Bortolotti, champion de la Blancpain GT Series 2017 la saison dernière. Le plateau est complété par l’Ecossais Mitchell, champion de Grande-Bretagne GT 2020 et le très expérimenté Franck Perera, vainqueur des 24 Heures de Daytona en 2018.

« Je suis fier et satisfait des résultats obtenus la saison dernière et de la contribution fondamentale apportée par nos pilotes d’usine. Nos objectifs pour 2022 sont de confirmer notre leadership dans les championnats où nous avons déjà remporté des succès, d’atteindre les objectifs qui nous échappent jusqu’à présent et d’être compétitifs dès maintenant dans les nouveaux défis qui nous attendent. Je suis convaincu que les qualités de l’Huracán GT3 EVO, combinées au talent de nos pilotes, nous donneront beaucoup de satisfaction. Enfin, nos meilleurs vœux et bonne chance à Giovanni Venturini, pilote usine depuis huit ans, à qui nous adressons les remerciements de toute la division Squadra Corse. », a déclaré Giorgio Sanna, responsable du sport automobile chez Lamborghini.

Pour six des pilotes, le premier défi sera les 24 Heures de Daytona (29-30 janvier 2022), une épreuve remportée par Lamborghini pendant trois éditions consécutives dans la catégorie GTD entre 2018 et 2020. Bortolotti (septième participation et vainqueur en 2018 et 2019), Caldarelli (sixième participation et vainqueur en 2020) et Mapelli (cinquième participation et deuxième place en 2020) feront leurs débuts dans la nouvelle catégorie GT Daytona Pro avec l’équipe américaine TR3 Racing au volant de la voiture de course Huracán GT3 EVO #63, la seule Lamborghini dans une catégorie avec 13 équipages inscrits pour un total de 61 voitures sur la grille. Aux côtés des trois pilotes officiels, le pilote suisse Rolf Ineichen, déjà double vainqueur de la course avec Lamborghini en 2018 et 2019. La Lamborghini Huracán #63 prendra le départ de la course depuis la pole position grâce à Bortolotti et Caldarelli, qui ont remporté le Motul Pole Award en gagnant la course de qualification au Daytona International Speedway.

« Les 24 Heures de Daytona ont une signification particulière pour nous. Après trois victoires et quatre podiums d’affilée, nous sommes évidemment déterminés à viser encore haut. Cette édition de la course marque le début d’un nouveau partenariat entre Lamborghini et TR3 Racing, une équipe qui a beaucoup d’expérience et qui a certainement tout le potentiel pour obtenir de bons résultats. », a déclaré Giorgio Sanna.

Ce sera la deuxième expérience à Daytona pour Altoè, qui viendra renforcer un équipage par ailleurs entièrement américain de l’Huracán engagé dans la catégorie GTD par TR3 Racing, la #19 confiée à John Megrue, Jeff Segal et Bill Sweedler. Mitchell fera ses débuts sur le tri-ovale de Floride, aux côtés du vétéran Corey Lewis (vainqueur en 2020), Robert Megennis et Jeff Westphal dans l’Huracán n°39 du CarBahn avec l’équipe Peregrine Racing. Enfin, Perera accompagnera les pilotes junior Lamborghini GT3 Mateo Llarena et Maximilian Paul dans l’Huracán #71 de T3 Motorsport.

La course des 24 Heures de Daytona 2022 marque également le renouvellement du partenariat entre Lamborghini et IMSA. Accordé pour la première fois entre le constructeur automobile italien et l’International Motor Sports Association en 2013 – marquant le début de la série monomarque Lamborghini Super Trofeo en Amérique – le partenariat a été prolongé de cinq ans (2022 – 2026).

« Nous sommes vraiment fiers de cette extension de partenariat. IMSA est un partenaire prestigieux pour nous, en particulier sur un marché stratégique comme l’Amérique du Nord. J’ai vraiment hâte de voir notre tout nouveau Huracán Super Trofeo EVO2 courir sur des circuits aussi emblématiques que Laguna Seca, en compagnie de l’IMSA pour la 10ème saison suivante. », a déclaré Giorgio Sanna.

« Lamborghini Super Trofeo North America ravit les fans avec ses voitures rapides et exotiques et sa compétition serrée depuis près d’une décennie. Alors que nous nous préparons pour cette saison spéciale, il est bon de savoir que les bases ont été posées pour que la série continue de croître et de prospérer pour les années à venir. Avec une nouvelle voiture, de nouvelles équipes et un plus grand nombre d’engagés attendus, l’avenir est de bon augure pour le Lamborghini Super Trofeo North America qui continuera d’être un élément dynamique de la famille IMSA. », a déclaré le président de l’IMSA, John Doonan.

Photos : Lamborghini