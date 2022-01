Formule E – Déception de Porsche lors de la 1ère course 2022 à Diriyah

Malgré de solides résultats aux qualifications, la première course de la 8ème saison du championnat du monde de Formule E ABB FIA n’a pas été couronnée de succès pour l’équipe TAG Heuer Porsche.

Auteur de la onzième place avec sa Porsche 99X Electric n°94 au Diriyah E-Prix en Arabie Saoudite, Pascal Wehrlein a raté de peu les points. Son coéquipier André Lotterer (GER) a franchi le drapeau à la 13ème position avec la voiture n°36. Aucun point n’a été marqué par l’équipe Porsche de Formule E.

Après une solide performance en qualifications, André Lotterer a pris le départ de la course de nuit depuis la quatrième place de la grille sur le circuit de 2,495 kilomètres situé près de la capitale Riyad. La lutte pour la pole position s’est déroulée pour la première fois dans un nouveau format avec des duels en tête-à-tête passionnants.

Au volant de sa Porsche 99X Electric, il accède aux demi-finales. Dans la course, où le Porsche Taycan Turbo S a fait ses débuts en tant que nouvelle voiture de sécurité de Formule E, André Lotterer a maintenu le rythme des leaders sur toute la distance.

Avec un coup de pouce de son deuxième mode d’attaque, il a progressé jusqu’à la troisième place. Dans la phase finale de la course, cependant, il a perdu le contact avec ses rivaux et a pris du retard. Pascal Wehrlein a commencé la course en 10ème position et a réussi à progresser jusqu’à la huitième place pendant un moment. En fin de compte, il a également terminé en dehors du classement par points.

