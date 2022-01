Continental se lance dans la recharge autonome pour véhicules électriques

Continental révolutionne la recharge des véhicules électriques en développant en collaboration avec la start-up Volterio un robot de recharge intelligent qui rendra à l’avenir la charge des batteries beaucoup plus facile et plus pratique. À cette fin, Continental Engineering Services (CES) et Volterio ont oficiellement conclu un partenariat qui verra ce dernier développer les premiers systèmes proches de la production pour le robot de charge conçu conjointement d’ici la mi-2022.

Un partenariat stratégique

CES répondant à tous les critères de certification nécessaires de l’industrie automobile, il développera également le système jusqu’à la maturité de production et prendra finalement en charge la production du robot de charge. La production en série du système est prévue pour 2024 et aura lieu en Allemagne. Ce développement innovant souligne une fois de plus l’orientation stratégique de Continental Engineering Services sur la technologie durable et les solutions de service. Les solutions de recharge intelligentes pour les véhicules électriques en particulier sont des étapes clés sur la voie d’une mobilité globale, respectueuse de l’environnement et durable.

La solution de charge entièrement automatique comprend deux composants : une unité dans le soubassement du véhicule et une autre sur le sol du garage. Dès que la voiture est garée, les deux composants se connectent automatiquement via un système intelligent, qui, entre autres options, est contrôlé via l’ultra large bande – une technologie de communication radio pour la transmission de données à courte portée. Un avantage pratique de ceci est que la voiture n’a pas besoin d’être garée avec précision. Le robot de charge corrige les écarts jusqu’à 30 centimètres par rapport à la position de stationnement idéale. De plus, l’angle de positionnement d’un véhicule par rapport à l’unité au sol n’a pas d’importance. La conception conique du connecteur physique entre le plancher et l’unité du véhicule permet tout alignement et orientation entre les unités.

Les deux sociétés avaient précédemment recherché des solutions de robots de charge similaires en même temps et indépendamment. Dans la nouvelle coopération, les deux partenaires se complètent, de sorte qu’une solution adaptée à la mobilité électrique quotidienne peut être rapidement développée et mise à la disposition des clients déjà spécifiquement intéressés.

Principaux avantages du robot de charge innovant

La nouvelle technologie offre de nombreux avantages. D’une part, l’énergie circule à travers une connexion physique, tout comme dans les bornes de recharge conventionnelles. Cela signifie que, contrairement à la charge inductive sans fil via un champ magnétique, il n’y a pratiquement pas de perte d’énergie lors de la recharge avec le robot de charge. Cela rend cette solution particulièrement durable et efficace. De plus, la recharge est très pratique grâce à la technologie robotique. Contrairement aux bornes de recharge, les utilisateurs n’ont plus à se soucier d’aucun aspect de la recharge, comme la manipulation de câbles de recharge lourds, potentiellement contaminés ou détrempés par la pluie dans des garages confinés. Le processus de charge se déroule de manière entièrement automatique. De plus, la communication entre les unités au sol et du véhicule via le très haut débit garantit que le véhicule et le robot de charge sont alignés avant la charge avec une précision centimétrique – l’utilisateur peut se garer de manière relativement décontractée, la technologie ne nécessite pas de stationnement précis. Le système est également simple et rapide à installer. Par exemple, l’unité de plancher peut simplement être placée sur le sol du garage ou boulonnée. La technologie offre déjà ce qui sera essentiel à l’avenir : si les véhicules roulent entièrement automatiquement et se garent également dans des parkings, les solutions de recharge automatisées feront partie de la vie automobile quotidienne.

La solution de charge innovante est initialement prévue pour une utilisation dans les ménages privés avec une puissance appropriée de 22 kW de courant alternatif. La solution est une mise à niveau, de sorte qu’elle peut être installée dans des variantes de modèles de véhicules existants. Dans un deuxième temps, une solution de recharge rapide pour les espaces publics escamotables dans le sol sera développée, par exemple pour les parkings, les stations-service ou les zones d’usine avec une capacité de charge de plus de 50 kW en courant continu. Cela comprend également des variantes correspondantes, par exemple pour la gestion de flotte de véhicules utilitaires.

Photos : Continental