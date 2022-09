Lamborghini aux concours d’élégance Salon Privé et Hampton Court

Lamborghini a accueilli des clients et des visiteurs lors de deux importants concours d’élégance britanniques début septembre 2022 : l’événement annuel du Salon Privé au Blenheim Palace et le Concours d’élégance au Hampton Court Palace.

La Lamborghini Huracán Tecnica, annoncée plus tôt cette année, a été exposée sur le stand Lamborghini et a défilé au palais de Blenheim du 31 août au 4 septembre 2022. L’équilibre parfait entre le style de vie quotidien et le plaisir de conduire sur circuit, l’Huracán Tecnica avec une teinte orange Arancio Xanto a été exposée aux côtés de son frère orienté piste, l’Huracán STO en gris Grigio Lynx.

Les VIP invités au Salon Privé ont également rendu hommage à l’Aventador Ultimae exposée : il s’agit de la dernière Lamborghini V12 atmosphérique avant l’introduction du successeur de l’Aventador et d’autres nouveaux modèles hybrides à partir de 2023.

L’artiste invité par Lamborghini, Paul Oz, a créé une peinture spéciale du logo Lamborghini pour la fascination des invités. Travaillant dans des huiles épaisses sur fibre de carbone, l’artiste moderne spécialisé dans l’art et la sculpture de l’automobile et du sport automobile a produit la pièce vibrante, déjà vendue à un propriétaire de Lamborghini.

Sur les pelouses du Salon Privé, une collection Platinum spécialement organisée de voitures des 70 dernières années en l’honneur du Jubilé de la Reine, présentait trois modèles Lamborghini exceptionnels. Une Lamborghini Reventón roadster de 2010 a pris place dans l’exposition de 16 voitures, l’une des trois seules unités à conduite à droite produites sur les 15 roadsters existants dans le monde. Lamborghini a annoncé la version à toit ouvert en 2009, après la première révélation du coupé Reventón à 20 unités en 2007, qui était basé sur le châssis de la Lamborghini Murciélago et le groupe motopropulseur V12 mais avec un nouveau design extérieur inspiré des avions de chasse.

La Reventón était accompagnée d’une Miura P400 SVJ de 1973 : le châssis #4860 était le quatrième et dernier Miura SV ‘Jota’ à être officiellement modifié par Lamborghini, pour l’ami allemand de Ferruccio Lamborghini et pilote de course Hubert Hahne, qui a personnellement supervisé la construction de sa voiture avec des détails uniques, notamment un réservoir de carburant plus grand et une suspension plus rigide. Suite à une restauration dirigée par Lamborghini Polo Storico et à un processus de recherche et de certification rigoureux, elle a reçu un certificat d’authenticité historique de Lamborghini, avec le « Hahne Jota » honoré en 2020 lors de l’exposition par Lamborghini Polo Storico à Rétromobile.

Une Diablo SE 30ème anniversaire, le véhicule numéro 64 sur les 150 modèles produits, a été initialement livrée à un client en Autriche en 1996, la Lamborghini de couleur titane étant ensuite acquise par un propriétaire britannique.

À Londres, les visiteurs du concours d’élégance du Hampton Court Palace du 2 au 4 septembre 2022 ont vu la foule se rassembler autour de l’Huracán STO exposée en orange Arancio Xanto. Les propriétaires de Lamborghini ont garé leurs modèles Lamborghini actuels dans un espace dédié, profitant des célébrations de la garden-party tout en admirant une Miura SV de 1971 et une Countach LP400 Periscopio de 1976 dans les expositions historiques du concours.

Photos : Lamborghini