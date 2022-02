Option de pneus semi-slick Pirelli P Zero Trofeo R pour l’Audi RS 3

La nouvelle Audi RS 3 (Berline et Sportback) comporte une nouvelle option intéressante pour ceux recherchant plus de sportivité et d’adhérence sur sol sec, notamment sur circuit : des pneumatiques semi-slick Pirelli P Zero Trofeo R en première monte.

Une nouvelle option pneumatique

Issus de la compétition, les pneus Pirelli P Zero Trofeo R A0 ont été conçus afin d’offrir des performances ultra sportives sur la route mais aussi sur la piste. Ces pneumatiques semi-slick se distinguent par leur mélange de caoutchouc souple, associé à une bande de roulement au profil sport. Bien supérieur à un pneu UHP, le pneu semi-slick reste très stable, notamment à grande vitesse et permet une maniabilité plus élevée pour un pilotage précis. Il encaisse aussi des forces latérales très élevées, ce qui permet de négocier les virages plus vite et qui consentira une amélioration de tenue de route en conduite sportive digne de l’Audi RS 3.

Avec un temps de 7 min 40.748 s, la nouvelle Audi RS 3 berline est le modèle compact le plus rapide sur la Nürburgring Nordschleife. En juin 2021, le pilote de course et de développement d’Audi Sport Frank Stippler a battu le précédent record du tour dans cette catégorie de 4,64 secondes au volant d’une Audi RS 3 Berline équipée des pneus semi-slick Pirelli P Zero Trofeo R.

Disponibilité et prix

La nouvelle option pneus semi-slick Pirelli P Zero Trofeo R homologués par Audi en A0 est désormais disponible en Europe pour l’Audi RS 3 Sportback et l’Audi RS 3 Berline. Comptez 710 euros en passant par une concession Audi française.

Photos : Audi