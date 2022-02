Lamborghini se bat pour garder des moteurs à combustion après 2030

Le PDG de Lamborghini – Stephan Winkelmann – aime l’automobile et entend les demandes de ses clients : continuer à proposer des supercars exceptionnelles et sportives motorisées par des moteurs à combustion, même hybrides. La stratégie est de s’appuyer sur l’arrivée de carburants synthétiques neutres en CO2. L’objectif confirmé par Stephan Winkelmann est de continuer à fabriquer des Lamborghini au-delà de 2030 avec des moteurs à combustion.

La marque de supercar appartenant à Audi espère bien pouvoir continuer à proposer des véhicules à moteur à combustion, notamment via l’hybridation et de futurs carburants plus respectueux de l’environnement.

« Après l’hybridation, nous attendrons de voir s’il sera possible de proposer des véhicules à moteur thermique au-delà de 2030. Une possibilité serait de faire vivre les moteurs thermiques avec de l’essence de synthèse. », a déclaré Stephan Winkelmann au journal allemand Welt am Sonntag.

Les futurs modèles de la marque de Sant’Agata Bolognese (la remplaçante de l’Aventador, l’Urus et la future Huracan) seront motorisés par des unités hybrides dans les années à venir puis à partir du milieu de cette décennie un premier modèle entièrement électrique basé sur la plateforme PPE commune à Audi et Porsche sera lancé. Les nouveaux modèles devront se conformer à la future norme Euro 7 qui est actuellement en cours de développement et qui sera déployée à partir de 2025 dans toute l’Union européenne.

Photos : 4Legend.com