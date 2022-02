Porsche signe un partenariat avec South by Southwest (SXSW)

Porsche est à l’écoute de manière créative et innovante. Cela vaut pour les voitures de sport et les services de la marque, mais aussi pour les tendances et les nouveaux modèles économiques. Pour cette raison, la société a signé un accord de coopération de trois ans avec South by Southwest (SXSW), le festival annuel de la technologie et de la culture qui réunit des dizaines de milliers de professionnels à Austin (Texas / États-Unis).

C’est également la première année que Porsche sera représentée au SXSW, qui se déroule du 11 au 20 mars 2022. La pièce maîtresse de la première est une installation au centre-ville d’Austin qui donne un aperçu du processus de conception des légendaires voitures de sport.

Sous la devise « A Creator’s Mind », Porsche ouvre le carnet de croquis secret de son bureau d’études et met en lumière les études « Porsche Unseen ». Ce portefeuille organisé comprend des croquis de design et des études terminées, et sera présenté dans un espace Porsche construit sur mesure à proximité du centre de conférence SXSW. L’espace Porsche, dont l’intérieur ressemblera à la surface d’un bureau de design géant, offrira également aux créateurs de la musique, du cinéma, de la technologie et du jeu une scène pour présenter leurs visions et leurs projets. L’espace encourage les participants à la conférence à échanger avec les designers et ingénieurs de la marque et avec les membres de l’équipe de Porsche Digital.

« South by Southwest vise à aider les créatifs à atteindre leurs objectifs. Et Porsche est la marque de tous ceux qui poursuivent courageusement leurs rêves. Les philosophies des deux marques s’accordent parfaitement et nous sommes impatients d’échanger des idées avec des esprits créatifs du monde entier. SXSW tient une place particulière pour les talents émergents et nous les invitons à plonger plus profondément dans l’univers de notre marque. », a déclaré Detlev von Platen, membre du conseil d’administration de Porsche AG en charge des ventes et du marketing.

« SXSW rassemble les professionnels de la création du monde entier et nous sommes honorés d’accueillir Porsche à notre événement au cours des trois prochaines années. Leur dévouement à l’innovation et à l’esprit d’un créateur s’aligne parfaitement sur notre objectif, et nous sommes ravis de voir comment notre communauté se connectera à Porsche Unseen le mois prochain à Austin. », a déclaré Jann Basket, responsable de la marque SXSW.

Photos : Porsche