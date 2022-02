Rappel de l’Audi TT RS pour une sonorité excessive !

La sonorité du moteur 5 cylindres turbo de la marque aux quatre anneaux est envoutant et plébiscité. Installé sur les Audi RS 3, RS Q3 et TT RS, le 2.5 TFSI délivre un son bien trop élevé sur l’Audi TT RS, obligeant le constructeur d’Ingolstadt de rappeler ce modèle sportif afin de modifier les paramètres sonores via une mise à jour du calculateur miteur.

L’autorité allemande KBA vient d’annoncer qu’Audi lance une campagne de rappel, identifiée par la référence « 30E3 », afin de contrôler le bruit du moteur 5 cylindres de l’Audi TT RS produite entre 2015 à 2018, c’est-à-dire avant le restylage du modèle actuel. Les versions restylées ont été équipées de filtre à particules étouffant la sonorité. Un peu plus de 3 000 modèles (dont 1 677 exemplaires en Allemagne) seraient concernés par un bruit « inadmissible » par rapport aux normes en vigueur.

Les propriétaires concernés seront contactés par courrier afin de se rendre chez un réparateur Audi agréé afin de vérifier la sonorité et de mettre à jour leur calculateur moteur gérant les clapets d’échappement. Ces derniers seront ouverts moins fréquemment durant la conduite.

Après la mise à jour, les valves d’échappement ne devraient plus pouvoir être ouvertes dans les modes Confort (en position D et S), Auto (position D) et Individuel (exception : sélection du son dynamique du moteur). De plus, le bruit d’échappement « Cold Start » tant apprécié des passionnés ne sera plus présent au démarrage à froid.

Toutes les autres fonctions sont conservées. Cette mesure n’affecte pas la sécurité ni l’utilisation quotidienne du véhicule. La visite chez Audi dure environ une heure et la mise à jour est bien sûr gratuite pour les propriétaires concernés.

Selon la KBA : « Si les propriétaires ne suivent pas le rappel même après des demandes répétées, la KBA informe l’autorité locale d’immatriculation, qui peut émettre une interdiction de circulation et retirer le véhicule de la circulation. » Cela ne semble s’appliquer uniquement pour les véhicules immatriculés en Allemagne.



Il est plus que certain que de nombreux propriétaires ne feront pas ce rappel voire attendrons le maximum de temps possible, notamment avec des voitures préparées. La mise à jour effacera la reprogrammation moteur de leur bolide.

Photos : Audi