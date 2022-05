Les 96 modèles de l’ABT Audi RSQ8 Signature Edition ont été vendus en un temps record

Le deuxième modèle Signature Edition, série exclusive lancée pour la première fois par ABT Sportsline pour le 125ème anniversaire de l’entreprise en 2021 – a également trouvé de nouveaux propriétaires très rapidement. Après les 64 Audi RS 6 exclusivement raffinées Johann Abt Signature Edition, qui ont été vendues en un rien de temps, le plus grand spécialiste mondial des pièces de rechange automobiles et des pièces de performance pour Audi et VW a lancé l’ABT RSQ8 Signature Edition. Seuls 96 exemplaires seront produits. Seuls les véhicules de la plus haute exclusivité d’ABT Sportsline sont autorisés à se parer de l’ajout « Signature Edition ». Un point fort particulier à bord de l’édition strictement limitée RSQ8 Signature Edition est la capsule temporelle dans la console centrale. À l’intérieur se trouve un fragment du premier trophée du vainqueur du petit-fils du fondateur Johann Abt.

Le nombre limité d’exemplaires de l’ABT RSQ8 Signature Edition est une référence à l’année de fondation de l’entreprise en 1896, lorsque le fondateur de l’entreprise, Johann Abt, a jeté les bases de l’entreprise mondiale d’aujourd’hui avec sa forge à cheval connue pour ses solutions innovantes. Comme c’était déjà le cas avec la Johann Abt Signature Edition, il existe à nouveau un kit aérodynamique complet avec une structure de surface spéciale et encore une fois complètement différente. « Signature Carbon Bold » est cette fois la devise d’un grand nombre de pièces rapportées. De plus, il existe des jantes forgées très spéciales de type HIGH PERFORMANCE « Signature Edition 23 glossy black », un intérieur impressionnant et bien plus encore. Ce n’est pas seulement le look attrayant du RSQ8 Signature Edition qui est impressionnant. Grâce à la mise à niveau des performances ABT Power R, le moteur V8 Biturbo produit désormais une énorme puissance de 800 ch (589 kW), permettant au SUV sportif d’atteindre une vitesse maximale de 315 km/h et d’accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 3,2 secondes. Le radiateur intermédiaire et le turbocompresseur spécialement développés pour les modèles Signature Edition, associés au calculateur ABT Engine Control (AEC), garantissent des fortes performances.

De nouveaux propriétaires ont été trouvés presque aussi rapidement, de sorte que le stock d’ABT Sportsline est complètement épuisé. « Seul un nombre trié sur le volet est encore disponible auprès de nos partenaires commerciaux. Nous savions qu’avec le RSQ8 Signature Edition, nous avions créé une automobile vraiment spéciale pour nos clients. Le grand intérêt pour notre SUV sportif est une confirmation de notre travail et naturellement nous rend très heureux. », explique Hans-Jürgen Abt. Les premiers véhicules, tous fabriqués à la main par des mécaniciens de course expérimentés, seront bientôt livrés.

Photos : ABT Sportsline