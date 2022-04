Volkswagen investit 6,43 milliards d’euros pour stimuler la gamme, la R&D et la fabrication en Amérique du Nord

Volkswagen a annoncé son engagement de 6,43 milliards d’euros (7,1 milliards de dollars) sur les cinq prochaines années dans la région nord-américaine pour renforcer son portefeuille de produits, sa R&D régionale et ses capacités de fabrication. Scott Keogh, PDG de Volkswagen Group of America, Inc., a partagé une mise à jour sur la feuille de route stratégique avec les médias. En intégrant localement son assemblage de moteurs à combustion et de véhicules électriques, son ingénierie axée sur les États-Unis, son savoir-faire en matière de batteries et son développement de logiciels, Volkswagen vise à ce que 55% des ventes aux États-Unis soient entièrement électriques d’ici 2030.

« L’ingéniosité et le savoir-faire manufacturier américains sont au cœur de notre stratégie de croissance, et des milliers d’hommes et de femmes travaillent fort chaque jour partout en Amérique du Nord pour donner vie à la marque Volkswagen pour les consommateurs. Ce profond engagement envers nos capacités localisées transformera Volkswagen en l’une des principales marques de véhicules électriques connue pour son engagement envers l’innovation, la qualité et les communautés que nous appelons chez nous. », a déclaré Scott Keogh.

Coup de pouce au portefeuille tout électrique, suppression progressive des véhicules à essence

Keogh a annoncé que Volkswagen commencera à éliminer progressivement les véhicules à essence de sa gamme américaine, visant à sortir des ventes au début de la prochaine décennie, tout en se concentrant sur les modèles les plus désirables. À sa place, Volkswagen fera progresser sa gamme électrique, y compris l’ID.4 assemblé aux États-Unis en 2022, l’ID. Buzz électrique en 2024 et de nouveaux SUV électriques à partir de 2026. Au total, les marques du Groupe Volkswagen prévoient de présenter plus de 25 nouveaux véhicules électriques à batterie aux consommateurs américains jusqu’en 2030.

Tirer parti de toutes les capacités de la région nord-américaine

Keogh a souligné que les capacités régionales seront cruciales pour soutenir le succès de Volkswagen sur le marché américain. Actuellement, plus de 90% du portefeuille de véhicules de Volkswagen pour l’Amérique du Nord est assemblé en Amérique du Nord, y compris les SUV Atlas et Atlas Cross Sport à Chattanooga, ainsi que Tiguan, Taos et Jetta à Puebla, au Mexique. Volkswagen vise à renforcer ces capacités dans son pivot vers la mobilité électrique.

Cette stratégie s’appuie sur la préparation par l’entreprise de ses installations de Chattanooga pour la production locale de véhicules électriques. L’assemblage du SUV VW ID.4 devrait commencer en 2022, provenant principalement de fournisseurs régionaux. Volkswagen prévoit également de moderniser d’ici le milieu de la décennie ses usines de Puebla et Silao, au Mexique, pour l’assemblage de véhicules électriques et de composants (tels que les moteurs électriques).

Au-delà de l’assemblage, Volkswagen vise à localiser toutes les principales responsabilités de design et d’ingénierie pour le « chapeau du véhicule » (carrosserie et intérieur) des produits destinés aux marchés nationaux d’ici 2030. Cette approche reflète l’accent mis par l’entreprise sur les demandes des consommateurs américains, tout en faisant évoluer l’offre mondiale des plateformes véhicules (MEB et futur SSP) du Groupe Volkswagen.

Fourniture de batteries dédiée, savoir-faire et mise en place de la production de cellules de batterie

Dans le cadre de sa préparation au lancement de l’ID.4 assemblé aux États-Unis, Volkswagen a investi plus de 2,44 milliards d’euros (2,7 milliards de dollars) dans des partenariats avec des fournisseurs sur tout le continent nord-américain, y compris son partenariat de batteries avec SK Innovation. En outre, le groupe mondial Volkswagen vise à développer une production de cellules de batterie aux États-Unis pour répondre à la demande croissante de batteries de toutes ses marques. Le Groupe VW évalue actuellement les modèles de gouvernance et de financement et vise à finaliser les décisions jusqu’en 2022.

Au-delà de l’approvisionnement, Volkswagen étend son savoir-faire en matière de batteries aux États-Unis. En mai 2022, son nouveau Battery Engineering Lab (BEL) à Chattanooga entrera en activité. Grâce à un investissement de 19,91 millions d’euros (22 millions de dollars), le BEL permettra à l’entreprise de tester et de valider des batteries pour tous les modèles électriques de Volkswagen sur le marché américain.

Du côté de la recherche, le centre d’excellence de batterie (CoE) de la région nord américaine avec des sites à Belmont, en Californie, et à Chattanooga, accumulera le savoir-faire et les capacités de recherche dans la technologie des cellules de batterie. Le CoE collabore étroitement avec les partenaires technologiques Quantumscape (San Jose, CA) qui pilote la technologie des batteries à semi-conducteurs, et 24M (Cambridge, MA), qui réinvente la conception des cellules de batterie.

Développement de logiciels axés sur l’Amérique

Keogh a défini un engagement envers les logiciels et les solutions numériques pour les consommateurs américains, développés directement aux États-Unis. Dans ce cadre, Volkswagen prévoit d’apporter des mises à jour en direct (OTA) et de nouvelles fonctionnalités logicielles, telles que la prise et la charge pour l’ID.4 cette année. Volkswagen travaille également avec CARIAD SE, l’entité logicielle du groupe Volkswagen, pour soutenir la création de sa filiale nord-américaine en 2022, avec des unités logicielles à Seattle et dans la région de la baie de Californie. L’objectif est de renforcer l’empreinte numérique de l’entreprise en Amérique.

Photos : Volkswagen