GT Spirit annonce la miniature de l’Audi RS 6 GTO Concept au 1:18

Le spécialiste breton de la miniature en résine au 1:18 – GT Spirit – annonce l’arrivée en mai 2022 d’une belle reproduction de l’Audi RS 6 GTO Concept de 2020.

Les fans d’Audi et notamment de RS 6 vont se réjouir avec l’arrivée avant l’été 2022 d’une nouvelle déclinaison de l’Audi RS 6 C8 via le concept car inspiré par la voiture de course Audi 90 quattro IMSA GTO de 1989 et réalisé par des apprentis et stagiaires Audi.

GT Spirit vient dévoiler les photos de son prototype d’Audi RS 6 GTO Concept en résine à l’échelle 1:18 qui sera commercialisé en mai prochain sous la référence GT373 au tarif de 109,95 euros. Nous avons hâte de la recevoir afin de vous la présenter.

Photos : GT Spirit