Lancement du compte à rebours de la présentation du VW ID. Buzz

La première mondiale du concept-car VW ID. BUZZ au salon automobile de Detroit en janvier 2017 a déclenché une réponse sensationnelle dans le monde entier. Les retours positifs n’ont rendu qu’une seule décision possible : le concept-car devait être transféré en pleine production. Cinq années intensives de travail de développement ont suivi. Maintenant le moment est venu : le VW ID. Buzz (le terme est légèrement différent pour le véhicule de série avec des lettres en minuscule) est prêt. Volkswagen lance donc le compte à rebours d’une double première mondiale : le 9 mars 2022, le Bulli 100 % électrique sera dévoilé simultanément en 2 versions via l’ID. Buzz (5 places) et le ID. Buzz Cargo (fourgon).

Volkswagen Véhicules Utilitaires finalise actuellement les essais des prototypes ID. Buzz. En ce moment, la flotte de pré-production fait le tour de l’Europe. Il s’agit de tests finaux dans des conditions quotidiennes entre Barcelone, Paris, Londres, Amsterdam, Copenhague, Hambourg et Hanovre. Kai Grünitz, responsable du développement des véhicules chez Volkswagen Véhicules Utilitaires, a déclaré : « Avant de commencer la production complète de l’ID. Buzz, ces essais finaux avec des véhicules correspondant pratiquement aux spécifications ultimes de production complète nous fournissent des informations indispensables pour le réglage final. »

Nouveau design expressif, inspiré de l’emblématique T1

Les deux prototypes ID. Buzz ne sont désormais que légèrement déguisés. Il devient ainsi perceptible que les designers aient rigoureusement transféré le style du concept-car 2017 à la version de série de 2022 – les similitudes sont incontournables. Les deux pièces d’identité. Les versions Buzz s’inspirent également des éléments stylistiques du légendaire T1, le Bulli original. Ces éléments comprennent des porte-à-faux de carrosserie extrêmement courts, une utilisation maximale de l’espace sur un encombrement minimal, la division classique de la conception de la carrosserie du véhicule en un niveau supérieur et inférieur, ainsi que le visage indubitable avec sa forme en V. Et tout comme le Bulli original, l’ID. Buzz a aussi une propulsion arrière.

Malgré tous les liens avec la grande histoire de la ligne de modèles, l’avant-garde ID. Buzz donne un nouveau visage à la motorisation électrique. Ce qui a été créé est une voiture sans rivale, car l’ID. Buzz n’est pas basé sur le compromis d’une plate-forme multi-traction, mais est un Bulli électrique conçu à partir de zéro. Les deux versions de l’ID. Buzz, qu’il s’agisse de minibus ou de camionnettes, indiquent que leurs propriétaires ont pris une décision intelligente en matière de mobilité, avec laquelle les utilisateurs privés et professionnels peuvent lutter contre le changement climatique.

Le concept MEB permet une grande agilité

Sur le plan technique, la nouvelle gamme de modèles est basée sur le kit de propulsion électrique modulaire (MEB) du Groupe Volkswagen. Les deux versions ID. Buzz sont lancées cette année avec une batterie lithium-ion haute tension fournissant un contenu énergétique brut de 82 kWh (net : 77 kWh). La batterie alimente un moteur électrique de 150 kW, qui est intégré dans l’essieu arrière, qu’il entraîne également. La vitesse de pointe est limitée électroniquement à 145 km/h. Les chiffres officiels de la gamme ne sont pas encore disponibles. En fait, le nouveau ID. Buzz est un véhicule très agile. D’une part, le moteur électrique développe son couple maximal de 310 Nm en démarrage arrêté. Et d’autre part, ces composants dynamiques sont rejoints par la caisse du véhicule ayant un centre de gravité très bas, la batterie étant située bien en bas dans le plancher sandwich. De par sa conception, l’ID. Buzz a un autre avantage : le rayon de braquage n’est que d’un peu plus de 11 mètres.

Utilisation maximale de l’espace et d’un empattement comme le T6.1

Volkswagen Véhicules Utilitaires a développé une structure polyvalente basée sur la plateforme MEB qui facilite un spectre d’utilisation particulièrement large : avec ses cinq places, l’ID. Buzz est tout aussi parfaitement adapté aux loisirs qu’à une utilisation professionnelle. Avec l’ID. Buzz Cargo à 3 places, un van zéro émission ultramoderne prend son envol. Mais ce n’est que le début. Au cours de l’année à venir, la gamme sera complété par un modèle avec un empattement plus long et une gamme de possibilités plus large en conséquence à l’intérieur.

Notes sur les dimensions : Les versions de l’ID. Buzz et ID. Buzz Cargo avec l’empattement standard (2 988 mm) lancé cette année ne mesurent que 4 712 mm de long. A titre de comparaison : l’empattement du nouveau ID. Buzz ne diffère que de deux millimètres de celui du T6.1, qui mesure cependant 4 904 mm de longueur totale. L’ID. Buzz propose ainsi une longueur intérieure similaire, mais peut utiliser des places de stationnement plus petites. Le bus, généreusement vitré tout autour, mesure 1 937 mm de haut ; dans le cas du fourgon, il est de 1 938 mm en raison de légères différences de châssis (T6.1 : 1 970 mm). Les deux modèles ID. Buzz ont une largeur de 1 985 mm (hors rétroviseurs extérieurs) ; le nouveau modèle est ainsi 81 mm plus large que le T6.1. Avec des jantes de 18 à 21 pouces, la nouvelle gamme de modèles roule sur de grandes roues (750 mm de diamètre).

Beaucoup d’espace pour les personnes, les bagages et le travail

Grâce au concept MEB peu encombrant, l’ID. Buzz et l’ID. Buzz Cargo offrent une utilisation exceptionnellement bonne de l’espace. L’ID. Buzz à cinq places emporte jusqu’à 1 121 litres de bagages même avec tous les sièges occupés. La capacité de charge maximale de l’ID. Buzz Cargo, équipé d’une cloison de séparation, fait plus de 3,9 m3.

« Plug & Charge » et charge bidirectionnelle

Volkswagen a développé des solutions de charge intelligentes : en utilisant le dernière logiciel ID., la gamme de modèles proposera également à l’avenir la fonction « Plug & Charge ». En utilisant cette fonction, l’ID. Buzz s’authentifie auprès des bornes de recharge rapide de nombreux fournisseurs (DC) via le connecteur de charge, échangeant ainsi toutes les données nécessaires avec lui – un arrangement beaucoup plus pratique. Et il y aura une autre nouveauté : la recharge bidirectionnelle. Cette technologie ouvre un tout nouveau spectre de possibilités. Un exemple : il sera désormais possible de stocker l’électricité excédentaire des panneaux solaires d’une maison dans l’ID. Buzz et le réinjecter dans la maison le soir afin d’être indépendant même sans soleil.

Mises à jour en direct et systèmes d’assistance innovants

Dans tous les cas, c’est le cas pour l’ID. Buzz et pour tous les modèles de la famille l’ID. que les mises à jour logicielles peuvent être téléchargées sans fil. Celles-ci incluent à la fois les mises à jour du système d’infodivertissement et les mises à jour relatives aux fonctions de charge ou d’aide à la conduite. L’éventail des systèmes d’aide à la conduite comprend des technologies innovantes interconnectées telles que la nouvelle fonction « Trained Parking » (manœuvres automatiques d’entrée et de sortie des places de stationnement), « Car2X » (avertissements et alertes de danger dans le voisinage local) et la dernière version de « Trained Parking » Assist’ mettant en vedette l’utilisation de données participatives ; le système facilite le guidage avant et latéral sur une base partiellement automatisée sur toute la plage de vitesse.

Lancement européen en septembre 2022

L’ID. Buzz sera dévoilé au premier semestre de cette année et le lancement européen suit peu de temps après à l’automne 2022. L’ID. Buzz devrait également être commercialisé aux États-Unis dans une version à empattement allongé – ce sera le retour de la ligne de modèles de New York à San Francisco, très attendue par de nombreux fans américains.

Le premier ancêtre de l’ID. Buzz a fait ses débuts il y a 50 ans

L’ID. Buzz n’est d’ailleurs pas le premier Bulli avec un système d’entraînement électrique. Il y a cinquante ans, à la Foire de Hanovre, Volkswagen présentait déjà un T2 comme premier prototype propulsé par un moteur électrique monté à l’arrière. L’autonomie maximale de 85 kilomètres montrait cependant que la technologie de la batterie était encore loin d’être adaptée à une utilisation pratique. Mais déjà en 1972, le rêve était né : le rêve d’un Bulli sans émission. En 2022, cela devient une réalité.

Photos : Volkswagen