9 modèles Audi primés au Car and Driver Editors’ Choice List 2022

Neuf modèles Audi ont été récompensés aux Etats-Unis pour leur qualité parmi environ 400 véhicules en lice dans différentes catégories (Coupé, Cabriolet, Berline et Break) : A3, S3, A5 Sportback, RS 7 Sportback, A6, A7, A8, A6 allroad et RS6 Avant.

Les éditeurs du magazine Car and Driver ont évalué près de 400 modèles disponibles aujourd’hui sur le marché nord-américain et ont récompensé 116 véhicules comme leurs meilleurs choix pour les voitures les meilleures et les plus brillantes du marché.

Photos : Audi