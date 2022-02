La VW Beetle pourrait revenir en version 100% électrique

L’iconique VW Coccinelle / Beetle pourrait faire son retour via un modèle 100% électrique basée sur la plateforme MEB. Après le retour du Bulli en 2022 via l’ID. Buzz, le PDG de Volkswagen – Herbert Diess – reste optimiste et confiant sur la commercialisation d’un futur véhicule ID. Beetle.

Après la mode des voitures rétros dans les années 1990 (Mini, New Beetle), une seconde vague est en train de revenir, notamment chez Volkswagen avec l’arrivée du ID. Buzz.

L’avenir de la mobilité est électrique, notamment chez le constructeur automobile de Wolfsburg. L’icône intemporelle de Volkswagen est la Käfer (Beetle / Coccinelle). La précédente version a vu sa production s’arrêter en 2019 après deux générations modernes et suite a sa baisse de popularité.

Lors d’une récente session Reddit Ask Me Anything (AMA), le PDG de Volkswagen – Herbert Diess – a répondu à une question sur le retour de la Beetle avec une déclaration plutôt optimiste : « Notre voiture la plus émotionnelle de notre histoire est sans aucun doute le microbus. C’était ma première priorité pour redonner vie à cette icône. Mais oui, de nombreuses autres voitures émotionnelles sont possibles sur notre plateforme MEB évolutive. »

Il ne s’agit pas d’une confirmation mais son retour est possible, d’autant que ce n’est pas la première fois qu’un responsable du constructeur automobile allemand parle d’une éventuelle version électrique de la Beetle. La dernière en date était en 2018 dans une interview avec les médias britanniques du patron du design de VW, Klaus Bischof : « Si vous regardez le MEB, l’empattement le plus court possible est celui de l’ID. Si vous construisez ensuite la Beetle par-dessus, vous avez beaucoup d’espace sans faire de compromis sur la fonctionnalité, ce qui pourrait être une voiture très attrayante. »

Le patron du design avait confirmé qu’il avait déjà esquissé une image d’une Coccinelle à quatre portes basée sur la plateforme MEB. Cependant, il faudra attendre encore deux ou trois ans avant qu’une décision ne soit prise concernant une éventuelle production. Un futur modèle sera automatiquement en 5 portes car l’attrait pour les véhicules compacts en 3 portes n’est plus aussi important que par le passé. Audi avec son A3 et Volkswagen avec sa Golf ont déjà fait le deuil des carrosseries à 3 portes dans ce segment concurrentiel.

De nombreux fans veulent que la Coccinelle revienne dans une version moderne, et Volkswagen ne semble pas pour le moment si opposé. Une autre chose à laquelle Diess a fortement fait allusion et qui a attiré notre attention est la possibilité d’un pick-up 100% électrique pour le marché nord-américain. Un autre participant lui a posé la question et il a déclaré qu’un tel véhicule est une « bonne idée ». Mais toutes les bonnes idées ne se traduisent pas par un succès commercial avec de fortes ventes.

Photos : Volkswagen / DR