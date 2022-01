Nokian Outpost AT – Un nouveau pneu tout terrain 4 saisons du fabricant finlandais

Nokian Tyres invite les conducteurs à repousser leurs limites grâce à un nouveau pneu tout terrain, le Nokian Outpost AT. Ce modèle de pneu toutes saisons destiné aux SUV, 4×4, crossovers et camions légers permet une conduite sécurisée et durable sur toutes les routes et même en dehors des sentiers battus.

Forgé avec des caractéristiques permettant d’aider les conducteurs qui s’attaquent aux terrains les plus difficiles, le Nokian Outpost AT est conçu pour être performant et offre une aisance de

conduite sans limite. Nokian Tyres, le fabricant de pneus le plus septentrional du monde vendra son nouveau pneu toute saison aux conducteurs du monde entier. Dernier né de la gamme

« Outpost », ce nouveau pneu devient un atout de poids pour soutenir l’objectif de développement de la marque dans les années à venir.

Le nouveau Outpost AT permet aux conducteurs sur route et en tout terrain une conduite polyvalente et durable et ce, en toutes conditions. Sa bande de roulement agressive est façonnée de manière à aider les véhicules 4×4 à relever tous les défis sur tous types de terrains. Le pneu est renforcé par le biais de la technologie Aramid Shield qui lui permet de résister à la crevaison grâce à des fibres d’aramide contenues à l’intérieur même de la chape. Ces fibres fournissent ainsi une résistance renforcée contre les terrains accidentés et les dangers de la route.

La structure de la nouvelle bande de roulement permet aux conducteurs de repousser les limites afin de poursuivre leur aventure, peu importe le type de chemin emprunté.

Certifié 3PMSF, représenté sur le flanc par un flocon entouré par une montagne à trois pics, ce pneu composé de caoutchouc souple offre une conduite confortable en toute confiance sur tout terrain et par tout temps, tout cela rendu possible par Nokian Tyres, l’entreprise qui a inventé les pneus neige.

« Nokian Tyres est réputé pour son grand savoir-faire dans les technologies liées aux pneus et ses tests polyvalents qui contribuent à la sécurité des conducteurs même dans des conditions extrêmes. L’Outpost AT est l’exemple le plus récent de cet engagement et il représente notre offre technologique la plus aboutie à ce jour pour les conducteurs de SUV et de camionnettes. Nous avons passé des années à concevoir et tester ce pneu en incluant de nouvelles caractéristiques dans le but d’en faire une solution durable et polyvalente sur tous types de route, même accidentées. », a déclaré Olli Seppälä, directeur R&D (recherche et développement) de Nokian Tyres.

Le modèle Outpost AT a la garantie d’aider les conducteurs à étendre leurs horizons, augmenter leur ténacité et prolonger leur voyage à travers des caractéristiques forgées qui leur permettent de continuer leur trajet, peu importe où leurs aventures les mènent.

Un pneu efficaces en toutes circonstances

Le Nokian Outpost AT présente une bande de roulement 3D spécial qui permet au pneu de bien adhérer au sol lors de conditions difficiles. Il possède une bande de roulement innovante, adaptée à la diversité des terrains qu’il peut rencontrer. Ce modèle a été conçu pour pouvoir rouler sur n’importe quel terrain, grâce à une amélioration de l’adhérence et de la prise en main, que ce soit sur de l’asphalte chaud ou de la boue en passant par la neige et les chemins à ornière avec graviers.

Les sommets du pneu qui arrivent à hauteur des flancs offrent une adhérence supplémentaire quand le pneu s’enfonce dans une surface molle et apporte un design esthétiquement saisissant, symbolisant les ambitions des conducteurs utilisant ces pneus. Les rainures de la zone d’épaulement adhérent très efficacement au point où les flans se rejoignent à la bande de roulement.

Les rainures type canyon formées à l’intersection de la bande de roulement et de la zone d’épaulement, permettent aux conducteurs de profiter d’une expérience d’adhérence supplémentaire

au moment où ils rencontrent des surfaces imprévisibles. Ces surfaces comprennent la neige et la gadoue causée par la neige fondue. En effet, l’Outpost AT est certifié 3PMSF, représenté sur le flanc par un flocon entouré par une montagne à trois pics. Ce nouveau pneu est conçu pour allier polyvalence d’un pneu toutes saisons tout en gardant une bonne prise en main l’hiver.

L’Outpost AT est doté d’une technologie qui protège les conducteurs dans les environnements les plus contraignants. La technologie Aramid Shield confère au pneu une durabilité et une résistance aux crevaisons sans précédent. Les fibres d’aramide hautement résistantes, qui servent de protection à la bande de roulement et aux flancs, sont les mêmes matériaux utilisés dans les gilets pare-balles et dans l’industrie aérospatiale. L’aramide, ainsi intégré dans la chape, protège des perforations dues à un terrain accidenté et aux différents obstacles présents sur la route, tandis qu’il renforce les flancs pour prévenir des éclatements dus aux nids de poule et autres obstacles.

Tout du long de la bande de roulement, les protections anti-gravier permettent une meilleure protection contre la crevaison du pneu Outpost AT. Ils renforcent le fond des sillons du pneu en tant que protection contre les terrains rocheux et permettent au pneu d’épouser confortablement des surfaces rugueuses.

La structure robuste de l’Outpost AT supporte les charges élevées et fait de ce pneu une solution idéale pour une utilisation professionnelle ou personnelle à toute épreuve sur l’asphalte ou en tout terrain.

L’Outpost AT offre un kilométrage élevé grâce à une bande de roulement taillé dont la forme est conçue de manière à avoir une fonction de protection. La bande de roulement avec un motif canyon profond dépasse la profondeur de son prédécesseur, le Rotiiva AT, de 1,5 mm et les versions LT métriques de 2,5 mm. La bande de roulement de l’Outpost AT, qui a vu sa profondeur augmenter, est de 11,5 mm et pour les tailles LT de 15 mm, ce qui prolonge la durée de vie et renforce ses capacités à maitriser les terrains difficiles.

Les conducteurs peuvent apprécier le rendement énergétique grâce à une composition en caoutchouc durable conçu pour réduire au maximum les résistances au roulement et maintenir de faibles émissions. Parce que Nokian Tyres est leader mondial en matière de durabilité, plus de 90% de ses produits sont classés dans les catégories de résistances au roulement les plus basses.

Les lamelles en trois dimensions aident l’Outpost AT à lutter contre la neige, la gadoue et l’eau stagnante permettant ainsi de faire durer les voyages ayant lieu dans de rudes conditions. La stabilité et la portance des rainures confèrent une structure solide au pneu, les conducteurs peuvent ainsi avoir l’esprit tranquille quand ils font de longs trajets sur des surfaces difficiles.

Comme toujours, Nokian Tyres facilite la vie des conducteurs en leur permettant de connaitre exactement la durée de vie restante de la bande de roulement. Le pneu est équipé d’un DSI (indicateur d’usure millimétrique) tout comme la génération précédente des produits Nokian Tyres. Il affiche clairement le pourcentage restant de bande de roulement, ce qui permet aux conducteurs de savoir à quel moment acheter un nouveau set de pneu.

Dimensions

Le pneu est disponible en 45 tailles différentes, allant du 15 au 22 pouces, avec des versions LT métrique et SUV.

Photos : Nokian Tyres