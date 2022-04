L’Audi e-tron GT remporte les World Car Awards 2022

L’Audi e-tron GT quattro est une grande gagnante des World Car Awards de cette année, qui ont été présentés pour la 18ème fois à New York. Nominée dans les catégories World Electric Vehicle of the Year, World Performance Car et World Car Design of the Year, la e-tron GT quattro a remporté le titre de World Performance Car lors de la plus grande et la plus prestigieuse cérémonie de remise des prix de voitures neuves au monde, surnommée les «Oscars du monde automobile». Plus de 100 journalistes automobiles du monde entier ont minutieusement testé les voitures qualifiées, puis ont voté pour elles pour les honneurs de 2022.

« Nous sommes heureux que l’Audi e-tron GT quattro entièrement électrique a été finaliste dans trois catégories seulement un an après sa première mondiale. Le fait que l’Audi e-tron GT quattro remporte le titre de « World Performance Car » et donc que ce prix revienne à Audi pour la cinquième fois nous rend particulièrement fiers, bien sûr. L’Audi e-tron GT quattro prouve que la mobilité électrique peut être à la fois durable, dynamique et fascinante. C’est pourquoi il s’agit d’une partie importante de notre engagement envers la mobilité électrique. », a déclaré Oliver Hoffmann, membre du conseil d’administration d’AUDI AG en charge du développement technique. À partir de 2026, Audi ne lancera sur le marché mondial que de nouveaux modèles équipés de systèmes d’entraînement électriques. À partir de 2025, toute la production sur les sites Audi sera neutre en carbone. C’est déjà le cas à Bruxelles, à Győr et au Böllinger Höfe, où l’Audi e-tron GT quattro est produite.

Système de gestion thermique sophistiqué pour des performances reproductibles

Les performances qui ont valu à l’Audi e-tron GT quattro son prix World Performance Car est assuré, dans une large mesure, par un système de gestion thermique sophistiqué. Dans l’Audi e-tron GT quattro, ce système se compose de quatre circuits thermiques. Cela signifie que la batterie et les composants du système d’entraînement restent chacun à leur température idéale, ce qui se traduit par des caractéristiques de performance qui peuvent être reproduites à tout moment.

Grâce à la gestion thermique intelligente, toute personne utilisant le planificateur d’itinéraire e-tron dans l’Audi e-tron GT quattro placera la batterie dans une plage de température idéale pour la charge, en fonction de la température extérieure, même pendant que la voiture roule – ce qui est utile pour une charge rapide jusqu’à 270 kW.

Audi continue d’étendre sa série de victoires

La victoire de cette année amène la marque aux quatre anneaux à onze premières places aux World Car Awards. Cela fait d’Audi le constructeur le plus titré de l’histoire de ce prix.

Les victoires d’Audi aux World Car Awards



Photos : Audi