Porsche Esports Supercup 2022 – Victoire de Dayne Warren à Montréal

L’Australien Dayne Warren a remporté la course vedette de la Porsche TAG Heuer Esports Supercup (PESC) sur le Circuit Gilles Villeneuve. Au volant d’une voiture de Coanda, il a immédiatement pris la tête de la pole position dans la version virtuelle de la Porsche 911 GT3 Cup de 510 ch et l’a défendue jusqu’au drapeau à damier. La victoire de la précédente course de sprint sur le circuit urbain canadien est revenue à l’Américain Zac Campbell (VRS). Au classement du championnat, Diogo C. Pinto (Porsche24 Team Redline) a conforté son avance avec les sixième et troisième places. Le créateur de contenu américain Tyson « Quirkitized » Meier a remporté les deux courses All-Star du programme de soutien. La coupe internationale monotype d’esports de Porsche utilise la plate-forme de simulation iRacing.

Après avoir décroché la pole position, Dayne Warren a d’abord eu du mal en début de course et est revenu du premier tour à la neuvième place. Kevin Ellis jr. (Apex Racing Team) a pris la tête devant Zac Campbell et les deux pilotes de simulation britanniques de l’équipe Oracle Red Bull Racing, Sebastian Job et Graham Carroll. Cet ordre est resté le même jusqu’au dixième et dernier tour. Dans un duel captivant de roue à roue, Campbell s’est rangé aux côtés d’Ellis et a pris de l’avance dans la dernière chicane pour franchir la ligne d’arrivée en premier. Diogo C. Pinto a termoiné à la sixième place derrière l’Allemand Maximilian Benecke (Porsche24 Team Redline). Le pilote portugais a concouru sur le circuit Gilles Villeneuve en tant que leader du championnat.

La chance est finalement revenue à Dayne Warren : après un accident impliquant Alejandro Sánchez (SDK Gaming), il s’est hissé à la huitième place. Avec les huit premiers du sprint commençant la course de fond dans l’ordre inverse, il a abordé l’épreuve de 20 tours depuis la pole position.

L’Australien a fait bon usage de son avantage : avec un départ fulgurant, il est resté en tête et a calmement repoussé ses poursuivants Salva Talens (E/MSi eSports), Pinto et Benecke. À la cinquième place, Ellis a dépassé Carroll, qui a perdu sa sixième place au profit de Job peu de temps après. Juste avant le drapeau, le vainqueur du sprint Campbell a arraché la 6ème place à Job.

Dans cette formation, le groupe de tête a conclu une course de fond relativement composée sur le circuit du Grand Prix de 4,361 kilomètres : Warren a été célébré comme le vainqueur, Talens prenant une surprenante deuxième place devant Pinto. Avec ce résultat, le Portugais a renforcé son avance au championnat dans la Porsche TAG Heuer Esports Supercup : alors que la saison entame la deuxième mi-temps, Pinto mène désormais le PESC avec 320 points, Ellis (299) remplaçant Job (291) en deuxième lieu.

Tyson «Quirkitized» Meier remporte les deux courses All-Star à Montréal

Au Canada également, des créateurs de contenu du monde des courses d’esports ont disputé deux courses All-Star dans le cadre d’un programme de soutien au volant de la version numérique de la Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport de 425 ch. La première course a commencé par une surprise : la leader de la série, Emily Jones, ne s’était qualifiée qu’à la cinquième place de la grille – et dans les premiers mètres, elle a été poussée dans les barrières par une voiture bloquant la ligne de course. Tyson « Quirkitized » Meier a immédiatement saisi sa chance : l’Américain a remporté une victoire fulgurante depuis la pole position, suivi sur la ligne par Xabier « Heikki360ES » d’Espagne et l’Allemand Dan « Suzuki » Sosulski. « Emree » Jones a dû se contenter de la septième place.

Pour la deuxième course, les participants se sont alignés dans l’ordre inverse des résultats de la course précédente. Pour Meier, cela signifiait P12. « Quirkitized », cependant, est revenu de son premier tour à la sixième place. Deux tours plus tard, il occupait la troisième place derrière Matt Malone et « Emree » Jones. Lorsque l’Australien a tenté de devancer le leader, Meier s’est empêtré et a filé après un contact. Cela l’a ramené à la quatrième place – mais pas pour longtemps. L’Américain venait à peine de dépasser l’Espagnol Borja Zazo pour prendre la troisième place lorsqu’un autre duel difficile à l’avant s’est soldé par un coup de coude. « Quirkitized » et Zazo en ont profité et se sont hissés aux première et deuxième places devant Jones. Elle a ensuite reçu une pénalité de temps pour son style de conduite robuste et a été classée neuvième. Un peu plus tard, Malone a été introduit dans le « Wall of Champions » à l’entrée de la ligne droite et du terrain perdu. L’Allemand Mathieu « rAii » Wacker de DiePixelHelden a hérité de la troisième place.

Spectacle dans les Ardennes belges à venir

Eau Rouge, Raidillon et Blanchimont : le Circuit de Spa-Francorchamps est considéré comme l’un des circuits les plus spectaculaires de la saison Porsche TAG Heuer Esports Supercup (PESC). Le 23 avril, le championnat mondial d’esports organisé sur la plateforme de simulation iRacing disputera la septième manche sur les 7,004 kilomètres du circuit des Ardennes. Les combinaisons de virages rapides de la piste, les compressions brutales, les longs passages à plein régime et l’épingle à cheveux serrée de La Source à la fin de la ligne droite donnent aux 35 pilotes de simulation une chance de montrer leurs prouesses de conduite tout en soulignant leur habileté à trouver une configuration équilibrée pour la Porsche 911 GT3 Cup numérique. Dans moins de 2 semaines, les fans auront droit à un sprint de six tours et à une course de 12 tours. Sebastian Job sera particulièrement ravi de faire un voyage virtuel en Belgique : en 2019, le pilote de simulation britannique a réalisé le tour le plus rapide des deux courses ; en 2020 et 2021, il y a rapidement remporté un doublé.

Les créateurs de contenu de la scène des courses d’esports disputeront à nouveau deux courses All-Star dans le cadre d’un programme de soutien à Spa-Francorchamps. Après trois épreuves chacune avec la Porsche 911 GT3 Cup et la Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport, ils s’attaquent au circuit des Ardennes au volant de la 911 GT3 R. La diffusion en direct All-Star commence le 23 avril à 19h30 (CEST) avec la séance de qualification. Les deux courses d’influenceurs obtiennent le feu vert respectivement à 19h45 et 20h05. La course Porsche TAG Heuer Esports Supercup débutera vers 21h15.

Résultats

Circuit Gilles Villeneuve, course sprint

1. Zac Campbell (États-Unis/VRS)

2. Kevin Ellis jr. (GB/Apex Racing Team)

3. Sebastian Job (GB/Oracle Red Bull Racing Esports)

4. Graham Carroll (GB/Oracle Red Bull Racing Esports)

5. Maximilien Benecke (D/Porsche24 Team Redline)

Circuit Gilles Villeneuve, course

1. Dayne Warren (Australie/Coanda)

2. Salva Talens (E/MSi eSports)

3. Diogo C. Pinto (P/Team Redline)

4. Maximilien Benecke (D/Porsche24 Team Redline)

5. Kevin Ellis jr. (GB/Apex Racing Team)

Classement par points après 6 des 10 manches de championnat

1. Diogo C. Pinto (P/Team Redline), 320 points

2. Kevin Eliis jr (GB/Apex Racing Team), 299 points

3. Sebastian Job (GB/Oracle Red Bull Racing Esports), 291 points

Photos : Porsche