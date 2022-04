Lamborghini Huracán Tecnica – Une déclinaison plus sportive et à propulsion

Automobili Lamborghini présente la Huracán Tecnica : la V10 propulsion de nouvelle génération, développée pour les pilotes à la recherche du plaisir de conduire et d’un style de vie sans compromis, tant sur route que sur circuit. Le nom Tecnica incarne l’évolution avancée des prouesses techniques de la Huracán.



Immédiatement reconnaissable, il s’agit autant d’une innovation de la Huracán à l’extérieur que sous le capot. Son nouveau look met l’accent sur un meilleur aérodynamisme pour des performances accrues, une meilleure stabilité et une plus grande facilité d’utilisation, notamment sur circuit. Reprenant le moteur de la Huracán STO, avec 30 ch de plus que la Huracán EVO propulsion (RWD), le groupe motopropulseur délivre un couple de 565 Nm à 6 500 tr/min maximum et une accélération améliorée qui permet de passer de 0 à 100 km/h en 3,2 secondes. Le système LDVI recalibré de cette Tecnica, qui se caractérise par son poids réduit, et les modes de conduite ajustés de manière distincte, avec des réglages de suspension spécifiques, une direction directe des roues arrière et des améliorations innovantes en matière de refroidissement des freins, permettent au conducteur de profiter de la Huracán idéale, en toutes circonstances. La Huracán Tecnica exploite ses talents pour offrir le meilleur des deux mondes : une supersportive passionnément polyvalente pour la route et la piste.

« La Huracán Tecnica concentre l’expertise de Lamborghini en matière de design et d’ingénierie pour créer la Huracán parfaitement adaptée au plaisir de conduire, aussi convaincante sur la route qui mène au circuit que sur le circuit lui-même. La Tecnica assure au pilote un lien extrêmement fort avec la voiture et l’asphalte, gardant en permanence le potentiel de la voiture sous la main pour une facilité de conduite dans tous les modes et environnements : à l’ère des expériences virtuelles, elle rend hommage à la pureté technique et aux sensations physiques. La Tecnica complète la gamme Huracán, occupant une place de choix entre la RWD et la STO destinée à la piste. Elle met parfaitement en valeur la technologie, les performances et le moteur V10 atmosphérique de la Huracán dans un design radicalement différent. », a déclaré le président-directeur général d’Automobili Lamborghini, Stephan Winkelmann.

Tecnica : l’ingénierie dans l’âme

La Huracán Tecnica est équipée d’un moteur de 5,2 litres qui développe une puissance de 640 ch, tout comme sa coéquipière la STO, et un couple de 565 Nm à 6 500 tr/min, pour une conduite exaltante et confortable au quotidien, grâce à une puissance et un couple maximum très réactifs.

Avec un poids à sec de 1 379 kg, la Tecnica présente un rapport poids/puissance de 2,15 kg/ch. Cette puissance accrue trouve son pendant dans la sonorité du moteur, plus net et plus intense à haut régime, tandis qu’à l’intérieur du cockpit, la Tecnica offre un meilleur confort acoustique.

Au cœur de cette Huracán se trouve le système LDVI (Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata), qui contrôle chaque aspect du comportement dynamique de la voiture en intégrant les systèmes et les réglages du véhicule pour fournir un précontrôle prédictif en temps quasi réel, pour une dynamique de conduite parfaite.

La Tecnica à propulsion intègre des roues arrière directrices avec un rapport de direction direct et une répartition vectorielle du couple, ainsi qu’un système Performance Traction Control System (P-TCS) modifié et des réglages des suspensions spécifiques à la Tecnica. Selon le mode de conduite sélectionné – STRADA, SPORT ou CORSA – chaque système dynamique est calibré sur la Tecnica pour fournir une réponse très différenciée en fonction de l’environnement.

En mode STRADA, les roues arrière directrices assurent la stabilité et la manœuvrabilité, complétées par la répartition vectorielle du couple et le P-TCS. Le moteur et la boîte de vitesses sont tous deux réglés pour une conduite confortable au quotidien, dans tous les contextes.

Lorsque le mode SPORT est sélectionné, le plaisir de conduite maximal est procuré par le survirage amélioré des roues arrière directrices et le seuil de patinage amélioré du P-TCS, tandis que la répartition vectorielle du couple assure l’agilité et la réactivité de la Tecnica entre les mains du conducteur. Le moteur très réactif fait des étincelles dès que l’on effleure l’accélérateur et la boîte de vitesses à sept rapports offre un changement de rapport tactile et expressif.

En mode CORSA, l’esprit de course de la voiture et du pilote prend vie : la Tecnica répond à toutes les sollicitations du pilote avec une extrême précision, et le rugissement du moteur atmosphérique de la Lamborghini rappelle avec passion les talents de la voiture sur la piste. Le moteur est calibré pour fournir une réponse de l’accélérateur optimisée pour la piste et des changements de vitesse ultrarapides. Tous les systèmes de la Tecnica font preuve d’une précision et d’une agilité maximales via le système LDVI, notamment une adhérence latérale et longitudinale maximale grâce à la répartition vectorielle du couple et au système P-TCS.

Une nouvelle gestion du refroidissement des freins, qui s’inspire de l’expérience de Lamborghini sur piste, permet d’obtenir des performances exceptionnelles en matière de freinage, tant sur route que sur piste. Les freins en carbone céramique de la Tecnica adoptent des déflecteurs de refroidissement et des conduits d’étrier spécialement conçus, dirigeant le flux d’air vers les disques pour maximiser la dissipation de la chaleur et réduire la température du liquide de frein et l’allongement de la pédale de frein : la réduction de la température des disques permet également de réduire l’usure des plaquettes de frein.

Un design au service de l’aérodynamisme

La Huracán Tecnica arbore un design sophistiqué profondément remanié, qui met en valeur sa double personnalité de supersportive emblématique et de voiture de course sous tous les angles. L’efficacité aérodynamique et la légèreté de l’ingénierie dynamisent chaque élément tout en conservant une élégance distincte. La Tecnica se démarque clairement de ses camarades de l’écurie Huracán.

Un nouveau design confère à la Tecnica une allure plus affirmée et prédatrice : un avant puissant, tourné vers l’intérieur, avec des épaules musclées, côtoie un capot léger, entièrement en fibre de carbone. Un nouveau pare-chocs, reprenant le design Ypsilon noir de la Terzo Millennio, intègre un conduit d’air pour la première fois sur une Huracán. Une nouvelle prise d’air avant, avec des lamelles plus basses et ouvertes dirigeant l’air vers les roues, contribue à améliorer la déportance et le refroidissement. La couleur noire à la base du pare-brise renforce l’impression de légèreté.

Le profil de la voiture la singularise également au sein de la famille Huracán : plus longue de 6,1 cm par rapport à la Huracán EVO, elle a la même hauteur et la même largeur, mais paraît plus basse et plus large, avec une silhouette qui s’inspire de la ligne d’ouverture lumineuse de l’Essenza SCV12. Le noir de l’Ypsilon frontal se prolonge le long du flanc de la voiture jusqu’aux prises d’air latérales, accentuant la vitalité dynamique de la voiture, tandis que le toit de la même couleur que la carrosserie peut également être peint en noir en option.

L’architecture claire et sculpturale caractéristique d’une Lamborghini se reflète également dans l’arrière revisité de la voiture. L’arrière redessiné, avec notamment une nouvelle lunette arrière verticale, améliore la visibilité, tandis que le capot moteur revisité en fibre de carbone légère met à l’honneur le cœur du V10 de la Tecnica. Le puissant arrière de la voiture comprend un nouveau pare-chocs avec une entrée d’air optimisée, un diffuseur peint dans la couleur de la carrosserie ou en noir (en option), ainsi que de nouvelles sorties d’échappement hexagonales qui diffusent le feulement du moteur de la Tecnica.

Si, d’un point de vue esthétique, le déflecteur arrière fixe complète les lignes uniques de la Huracán Tecnica, sa conception aérodynamique contribue essentiellement à l’amélioration de 35 % de la déportance arrière par rapport à la Huracán EVO RWD, sans pour autant augmenter la traînée : en réalité, celle-ci est réduite de 20 %, ce qui améliore l’équilibre aérodynamique et favorise la stabilité au freinage et dans les virages. Le dessous de caisse de la Tecnica est également optimisé grâce à de nouveaux déflecteurs aérodynamiques pour une meilleure efficacité aérodynamique.

Les nouvelles jantes Damiso 20″ « Diamond Cut », inspirées de la Lamborghini Vision GT, arborent un design hexagonal et sont équipées de pneus Bridgestone Potenza Sport.

Créée pour le conducteur

La polyvalence de la Huracán Tecnica se poursuit dans son habitacle et dans les nombreuses options de personnalisation disponibles : la Huracán Tecnica répond aux attentes du conducteur, qu’il s’agisse de son aspect, de ses réglages dynamiques et des sensations qu’elle renvoie au conducteur, de sa connectivité, mais surtout de ses capacités, tant sur route que sur piste.

À l’intérieur, les sièges sport réglables en hauteur immergent le pilote dans son cockpit. Parmi les autres options, citons une conception de portière légère, un arceau arrière et des boulons de roue en titane léger, ainsi que des ceintures de sécurité à harnais pour ceux qui se rendent plus régulièrement sur le circuit.

La Tecnica est dotée d’une interface IHM redessinée et sophistiquée exclusive. Le tableau de bord du conducteur réduit les couleurs et met l’accent sur la lisibilité dans un nouvel « arc » large devant le pilote. L’écran de la console centrale met les éléments de convivialité liés à la conduite à la disposition des occupants du cockpit, notamment en affichant en temps réel les fonctions LDVI, ainsi que toutes les fonctions de connectivité, dont Apple CarPlay, Android Auto et Amazon Alexa. Inspirée de celle de la STO, l’IHM comprend une télémétrie connectée et un journal de bord des destinations et des temps de parcours, connecté à l’application UNICA.

Les choix de couleurs et de finitions, de série ou en option, se prêtent aussi bien aux spécifications de luxe qu’aux spécifications plus sportives. Outre les huit couleurs extérieures de série, plus de 200 options de peinture supplémentaires sont disponibles dans le cadre du programme Ad Personam, ainsi qu’une nouvelle finition de l’habitacle en Alcantara spécialement conçue pour la Tecnica, et d’autres options exclusives telles que les motifs et les couleurs des coutures et le symbole « Tecnica » brodé sur les rembourrages des sièges.

Au-delà des options exclusives de la Tecnica, le département Ad Personam de Lamborghini offre la possibilité aux clients de personnaliser leur Huracán Tecnica avec des combinaisons de couleurs et de finitions pratiquement illimitées.

Photos – Vidéo : Lamborghini