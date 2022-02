L’Audi Forum Neckarsulm offre un nouveau monde d’expériences technologiques

L’Audi Forum Neckarsulm s’offre un nouveau monde d’expérience électrisant. L’espace d’exposition repensé au premier étage inspire de nombreuses expositions sur les thèmes de la mobilité sans émissions et de la technologie d’avenir. Ceux-ci incluent l’affichage tête haute de l’Audi Q4 e-tron, une démonstration de la technologie de charge et des expositions sur l’aérodynamique. L’espace nouvellement conçu de l’Audi Forum Neckarsulm est à la disposition des clients intéressés jusqu’au 30 avril 2022.

L’Audi Forum Neckarsulm présente des innovations techniques passionnantes ainsi que de nombreux modèles e-tron. Le nouvel espace invite tous les clients à découvrir cette technologie de près. Ulla Wiesentheit, responsable de l’Audi Forum Neckarsulm a déclaré : « Avec la nouvelle offre, nous rendons la mobilité électrique tangible et expérimentable. Le dialogue direct avec nos groupes cibles est important pour nous, c’est pourquoi nos experts sont heureux de répondre aux questions des clients et attendent avec impatience des discussions intéressantes. »

Cet univers d’expérience propose un film de démonstration d’un genre particulier. Les visiteurs sont assis dans une Audi Q4 e-tron en violet Aore et reçoivent des informations détaillées directement à partir de l’affichage tête haute sur le fonctionnement de la projection sur le pare-brise. L’affichage tête haute dispose également d’une zone de réalité augmentée. Ici, par exemple, les fonctions de certains systèmes d’assistance ou les flèches directionnelles du système de navigation sont affichées au conducteur de manière flottante. Dans la deuxième partie du film de démonstration, qui est également présentée via l’affichage tête haute, les téléspectateurs en apprennent davantage sur les éléments de conception de l’Audi Q4 e-tron. Sur un deuxième modèle en bleu Geyser, les visiteurs peuvent examiner en détail la fonction et le design des phares. Une tablette permet d’afficher l’une des quatre signatures des feux diurnes ou des clignotants.

De plus, l’exposition permet un regard sous la tôle. Une exposition de batterie de l’Audi e-tron révèle ce qui fournit l’entraînement entre les deux essieux. Le système de batterie haute tension à l’échelle 1:1 (2,28 mètres de long, 1,63 mètre de large et 34 centimètres de haut) est librement accessible. Les visiteurs trouveront encore plus d’informations sur la batterie et la technologie de charge, y compris une démonstration de l’équipement de charge, dans l’espace d’exposition.

L’Audi e-tron GT Lounge accueille également les visiteurs avec de nombreuses expositions pour explorer plus en profondeur le thème de l’efficacité par l’aérodynamique. Entre autres choses, un rétroviseur optimisé sur le plan aérodynamique de l’Audi e-tron GT peut être examiné ainsi que deux jantes différentes, conçues pour une efficacité maximale. Les visiteurs peuvent constater par eux-mêmes que le confort n’est pas négligé en regardant un élément du châssis. Il en va de même pour la sécurité, qui est représentée par un frein céramique et un frein carbure.

Tous les visiteurs de tout âge peuvent obtenir des informations détaillées sur les innovations techniques et le thème de l’électromobilité jusqu’au 30 avril 2022 dans l’Audi Forum Neckarsulm.

Photos : Audi