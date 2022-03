L’Audi RS 3 aussi à l’aise en drift dans la neige que sur circuit

quattro c’est Audi, et Audi c’est quattro. Le système de transmission intégrale est l’un des principaux domaines d’expertise de la marque aux quatre anneaux et représente une traction optimale sur n’importe quelle surface. Le système d’entraînement quattro est utilisé pour la première fois avec le RS Torque Splitter dans l’Audi RS 3. Drifter dans une voiture à traction intégrale ? C’est dorénavant possible avec le RS 3…

Il vous suffit d’ouvrir le menu du système de conduite dynamique Audi drive select. Sept modes sont disponibles : efficiency, comfort, auto, dynamic, RS Individual et les deux profils de conduite spécifiques au RS 3 : RS Performance pour le circuit et RS Torque Rear pour une utilisation sur routes fermées. Ce dernier mode est le réglage dont vous avez besoin pour drifter dans le RS 3.

La caractéristique technique essentielle pour cela est le RS Torque Splitter – l’une des principales innovations de l’Audi RS 3. Bien que la transmission quattro soit identique au modèle précédent en ce qui concerne l’essieu arrière, le différentiel de l’essieu arrière avec un embrayage multidisque en amont a été remplacé par un embrayage multidisque à commande électronique sur chaque arbre de transmission. Cela permet au RS Torque Splitter de répartir de manière entièrement variable le couple d’entraînement de l’essieu arrière entre les roues arrière. Il en résulte une meilleure stabilité, notamment sur sol mouillé, et une agilité améliorée dans les virages rapides.

Voici comment tout cela fonctionne, techniquement parlant : le couple fourni à la transmission par le moteur est converti en fonction du rapport sélectionné et appliqué au carter de différentiel de l’entraînement de l’essieu avant en tant que couple d’entraînement global. De là, le couple d’entraînement global est distribué aux roues avant via le différentiel de l’essieu avant et, lorsque les embrayages du RS Torque Splitter sont fermés, à l’essieu arrière via le renvoi d’angle et l’arbre à cardan.

L’arbre à cardan est connecté directement au répartiteur de couple RS sans engrenage de transmission. L’engrenage conique transmet le couple de l’essieu arrière à la couronne dentée de l’entraînement de l’essieu arrière. Si une roue avant patine, le couple ainsi libéré peut être réparti sur une roue ou sur les deux roues de l’essieu arrière. Un maximum de 50% de la force motrice peut être transmis à l’essieu arrière. Le mode RS Torque Rear, conçu spécifiquement pour les routes fermées, induit un survirage considérable en transférant tout le couple d’entraînement vers l’arrière à la roue située à l’extérieur de la courbe.

La conduite à la dérive et sportive avec dynamique latérale est très amusante, en particulier avec le moteur turbocompressé à cinq cylindres développant 400 ch, ainsi que les freins en céramique et la suspension sport RS.

Photos : Audi