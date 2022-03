Des pneus Hankook Ventus en 1ère monte sur les VW Golf GTI, Golf R et Tiguan R

Le manufacturier de pneumatiques premium Hankook, partenaire première monte de Volkswagen depuis de nombreuses années, a fait homologué des pneus Ventus pour trois autres véhicules du constructeur automobile de Wolfsburg. Les pneumatiques ultra-hautes performances (UHP) Ventus S1 evo 3 équiperont les VW Golf GTI et Golf R, tandis que les pneus Hanook Ventus S1 evo 2 SUV ou evo 3 SUV seront montés de série sur le Tiguan R.

« Les pneumatiques sport sélectionnés pour les modèles Volkswagen Golf GTI, Golf R et Tiguan R sont parfaits pour un usage quotidien, et nous permettent d’élargir encore notre portefeuille d’équipements d’origine. Cela démontre une fois de plus la variété de nos produits, qui sont conçus pour répondre aux exigences les plus diverses. Nous avons particulièrement veillé à ce que les pneumatiques allient à la perfection les qualités sportives et le confort requis pour une utilisation quotidienne. », a commenté Klaus Krause, responsable du Centre de développement européen Hankook.

La version ultra-sportive R du Tiguan sera équipée en exclusivité avec des pneumatiques Ventus S1 evo 3 SUV en 21 pouces. Les pneumatiques Ventus S1 evo 2 SUV, qui ont déjà été primés plusieurs fois par les médias européens spécialisés, seront disponibles en 20 pouces. Les deux profils SUV offrent une alliance réussie en termes de réactivité, de confort et d’adhérence sur sol mouillé, en particulier dans des conditions difficiles.

Les pneumatiques Hankook Ventus S1 evo 3 sont équipés d’une tringle haute résistance, combinée au flanc renforcé, et assurent une excellente tenue de route, ainsi qu’une précision de direction. Ces caractéristiques assurent un comportement sportif et dynamique, un atout majeur pour les modèles hautes performances Golf GTI et R. De plus, la structure en fibre rigide de la carcasse et la ceinture composée d’aramide à haute résistance permettent de réduire jusqu’à 60% la déformation du pneumatique, même à très grande vitesse, par rapport aux matériaux couramment utilisés jusqu’à présent. Ces caractéristiques du pneumatique ont également un effet très positif sur la tenue de route et la précision de direction. La gomme utilisée est composée de résines naturelles hautement performantes afin d’assurer une excellente capacité de freinage sur sols secs et mouillés et une tenue de route irréprochable.

Photos : Volkswagen / Hankook