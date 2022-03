Porsche célèbre les 80 ans du professeur Helmut Flegl

Le succès a toujours de nombreux pères – dont le professeur Helmut Flegl : l’ingénieur d’origine hongroise était responsable, entre autres, de l’une des voitures de course Porsche les plus réussies, la Porsche 917. Le 7 avril 2022, il aura 80 ans.

Le spécialiste de la suspension, le professeur Flegl, a rejoint le constructeur automobile basé à Stuttgart en 1966. À peine trois ans plus tard, l’ingénieur diplômé, qui n’avait que 27 ans, était responsable du projet 917 avec Hans Mezger et Peter Falk. La tâche consistait à transformer la voiture de course apparemment indomptable en modèle victorieux. Ferdinand Piëch, responsable du développement chez Porsche à l’époque, voulait battre tout le monde et tout avec cette supercar de course. Cependant, après les premiers tests, les pilotes de course chevronnés considéraient la 917 comme inconduisible. « Pour mon équipe et moi, le plus grand défi à l’époque était de concilier le potentiel de cette voiture avec les besoins des pilotes. », se souvient le professeur Flegl.

Le projet 917 était la priorité absolue de Porsche et a été mené avec engagement. Les pilotes de course Jo Siffert et Kurt Ahrens ont remporté la course d’ouverture de 1 000 kilomètres sur le nouveau Österreichring à Zeltweg avec la voiture pour la première fois à l’été 1969, mais Piëch a exigé la victoire au général – la première pour le constructeur de voitures de sport basé à Stuttgart. C’est pourquoi il a incité le professeur Flegl et son équipe à optimiser la maniabilité et à programmer de nombreux essais sur route. Le professeur Flegl n’oubliera jamais l’un de ces tests : le 7 avril 1970, le pilote d’usine Porsche Kurt Ahrens a testé une version modifiée de la 917 à longue queue sur le site d’essais fermé d’Ehra-Lessien. L’équipe de techniciens dirigée par le professeur Helmut Flegl et Peter Falk a dirigé le programme de conduite. Une rafale de vent latéral a provoqué la déchirure de la voiture en deux au niveau du garde-corps – Kurt Ahrens a survécu à ce vilain accident avec des ecchymoses et des contusions. Néanmoins, tout le travail avait porté ses fruits. La 917 KH de 580 ch a remporté la première victoire générale de Porsche aux 24 Heures du Mans en 1970.

Le professeur Flegl et ses collègues ingénieurs de Weissach, Hans Mezger et Valentin Schäffer, ont également eu raison de se réjouir en 1971, lorsque Jackie Oliver a pris le volant d’une Porsche 917 LH lors de la deuxième journée de pré-tests des 24 Heures du Mans. Avant que le Britannique ne se lance, le professeur Flegl l’a mis en garde : « Nous ne sommes pas tout à fait sûrs de la stabilité aérodynamique dans les lignes droites au-delà d’une vitesse de 300. » Six tours sans problème plus tard, le professeur Flegl a reçu les commentaires positifs et n’a donc ordonné que des modifications marginales. Pour atteindre encore plus d’appui, par exemple, il a fait avancer les fentes d’aération des passages de roue sur les ailes avant. Son ordre : « Maintenant, faites cinq tours à vitesse maximale. » Le résultat : avec un temps arrêté de 3:13.60 minutes, la performance de Jackie Oliver est entrée dans les livres d’histoire comme le premier tour du Mans avec une vitesse moyenne de plus de 250 km/h – exactement 250,457 km/h ont été calculés, bien que comme un essai routier, il n’a pas été officiellement reconnu. Et Porsche a également pu répéter sa victoire au classement général au Mans la même année.

En 1972, la Porsche 917/10 Can Am Spyder a conquis la série de courses CanAm nord-américaine avec la collaboration active du professeur Flegl. De là, elle est devenue la voiture de course Porsche la plus puissante. En 1973, le professeur Flegl a allongé l’empattement de la Porsche 917/30 pour améliorer sa maniabilité, stabilisant considérablement la voiture en course. Il a également travaillé avec succès sur l’aérodynamique, qui a fourni l’appui nécessaire à l’énorme puissance de 1 100 ch.

Le professeur Helmut Flegl met la Porsche 936 sur roues, puis prend la direction du projet de la 928 en 1976. En 1978, il retourne au département course et poursuit son travail sur la 936. En 1988, il fait avancer le projet Indy avec Théo Fabi. Ce projet était prévu pour trois ans et a été abandonné par la suite. Au grand regret du professeur Flegl : « Si on nous avait donné un an de plus, nous aurions atteint notre objectif. »

Le professeur Helmut Flegl a terminé sa carrière en 2003 : après 37 années passées chez Porsche, plus récemment à la tête du département recherche et ingénierie avancée à Weissach, il a pris une retraite anticipée. Depuis, il vit à Leonberg.

Photos : Porsche