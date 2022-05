DTM – Victoire de Nico Müller avec son Audi R8 LMS lors de l’ouverture de la saison 2022 à Portimão

L’Audi R8 LMS reste au sommet : l’équipe Rosberg a été la meilleure des trois équipes Audi avec sa victoire lors de l’ouverture de la saison DTM au Portugal, tandis que l’équipe WRT a obtenu deux secondes places à Brands Hatch lors de l’ouverture de la saison de sprint du GT World Challenge Europe. L’Audi RS 3 LMS est également en pleine forme puisque Comtoyou Racing mène le championnat TCR Europe après un succès en début de saison. Parallèlement, Audi Sport customer racing Asia a lancé un programme de soutien spécial pour les juniors.

Audi R8 LMS GT3

Ouverture réussie de la saison DTM : Nico Müller, au volant de l’Audi R8 LMS de l’équipe Rosberg, fait partie des premiers gagnants de la saison 2022 du DTM. Après avoir obtenu la pole position pour la deuxième course avec un avantage de deux dixièmes de seconde à Portimão, le Suisse a réussi un départ impeccable en défendant sa position contre le pilote Lamborghini Mirko Bortolotti. Malgré un arrêt au stand précoce, le pilote Audi Sport a parfaitement réussi à utiliser ses pneus jusqu’à la fin de la course. Il s’est donc imposé sur le circuit de l’Algarve avec un avantage de 3,4 secondes sur le pilote Ferrari Felipe Fraga et Bortolotti. Müller occupe désormais la deuxième place du classement. Audi est également deuxième au classement des constructeurs, à égalité de points avec le leader du championnat, Mercedes-AMG. Au classement par équipe, ABT Sportsline est la deuxième meilleure équipe devant Rosberg.

Deuxième place au classement après deux podiums : l’équipe WRT a commencé la nouvelle saison du Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS Sprint Cup avec deux secondes places en Grande-Bretagne. Dries Vanthoor et Charles Weerts, les champions des deux dernières années, ont marqué de précieux points pour le Team WRT à Brands Hatch. Lors de la première course, Weerts a dépassé une voiture de tête dès le départ, depuis la cinquième place sur la grille. Après les arrêts aux stands, son coéquipier Vanthoor a progressé jusqu’à la deuxième place. Sur la deuxième course, Patric Niederhauser de Saintéloc Racing avait également une chance de monter sur le podium, mais un arrêt au stand lent lors du changement d’Aurélien Panis a fait reculer son Audi en cinquième position. Cela profitait à ses collègues pilotes Audi Sport Vanthoor et Weerts qui terminaient à nouveau en deuxième position. Avec un écart de seulement trois points, ils sont désormais deuxièmes au classement. Audi Sport customer racing s’est félicité de la bonne performance de ses équipes, puisque six Audi R8 LMS des équipes clients ont terminé dans le top 10. Le champion du monde de moto Valentino Rossi, qui était sur la grille avec Frédéric Vervisch, a marqué ses premiers points avec Audi à la huitième place.

Audi RS 3 LMS (TCR)

Triple avance au championnat TCR Europe : Comtoyou Racing a réussi un départ parfait pour la saison du TCR Europe au Portugal. L’équipe belge de Jean-Michel Baert a célébré une victoire pleine d’émotion lors de la deuxième course de sprint à Portimão. Franco Girolami, qui pilotait l’Audi RS 3 LMS gen II pour la première fois, avait pris le départ de la course en cinquième position. Dès le départ, il a dépassé deux rivaux et a progressé. Au septième tour, il a suivi Pepe Oriola pendant plusieurs tours avant de dépasser le pilote Honda. Après 14 tours, l’Argentin au volant de l’Audi s’est imposé avec 1,8 seconde d’avance. Son coéquipier Tom Coronel, qui était parti en quatrième position, complète le podium en troisième position. Girolami est donc en tête du classement des pilotes avec neuf points d’avance. Luís Cidade, en tant que meilleur pilote junior sur une Audi RS 3 LMS engagée par Élite Motorsport by Comtoyou, occupe la première place du classement des rookies. Viktor Davidovski, qui participe à la saison pour Comtoyou Racing, est en tête du Diamond Trophy pour les pilotes amateurs de plus de 35 ans.

Deuxième place dans une course palpitante : lors de la troisième manche de l’IMSA Michelin Pilot Challenge, ce ne sont pas une mais deux équipes clientes d’Audi avec la RS 3 LMS qui ont eu des chances de décrocher les meilleures positions. Jusqu’à huit minutes avant la fin de la course de deux heures à Laguna Seca, Gavin Ernstone/Jon Morley pour Road Shagger Racing étaient en tête. Cependant, Morley ayant percuté un adversaire lors d’un tour, a reçu une pénalité de drive-through et a rétrogradé en huitième position. Denis Dupont, qui partageait une Audi de l’équipe Belgard & Techniseal Racing avec Eric Rockwell, a dépassé le pilote Hyundai Tyler Gonzalez dans la dernière ligne droite et s’est assuré la deuxième position avec un avantage de 52 millièmes de seconde.

Deux trophées au Portugal : lors de la deuxième épreuve du Campeonato de España Resistencia, Jorge Silva et Pedro da Silva sur l’Audi RS 3 LMS étaient parmi les meilleurs prétendants dans la catégorie D1. Lors de la première course à Portimão, les pilotes portugais de l’Audi RS 3 LMS ont décroché la deuxième place du classement. Sur la deuxième course, ils ont réussi à remporter leur catégorie avec un avantage de 14,4 secondes après 50 minutes de course.

Deux victoires de catégorie en Lettonie : Ivars Vallers avec l’Audi RS 3 LMS gagne la catégorie TCR dans les deux sprints lors de l’ouverture de la saison du Baltic Touring Car Championship. Le Letton a terminé quatrième au classement général des deux compétitions sur le circuit de Riga au volant de sa voiture de tourisme de série devant plusieurs voitures de sport Cup et GT4.

Première victoire pour Bitci Racing : l’équipe turque Bitci Racing a célébré son premier succès avec Audi dans la Coppa Italia Turismo. Vedat Ali Dalokay a remporté la deuxième course de sprint lors du 2ème week-end de course, en partant depuis la cinquième position sur la grille de départ. Il a franchi la ligne d’arrivée à Vallelunga après 13 tours avec une avance de 2,086 secondes sur le pilote Honda Paolo Rocca, qui avait remporté le premier sprint.

Audi Sport customer racing Asia

Le programme Junior d’Audi Sport Asia pour promouvoir les talents : Audi Sport customer racing Asia a lancé une nouvelle initiative. Afin de guider spécifiquement les jeunes talents chinois de la course vers le sommet du sport, ils recevront une formation professionnelle dans le cadre du nouveau programme Audi Sport Asia Junior. Yu Kuai, 21 ans, et Cao Zhuo, 20 ans, sont les deux premiers pilotes sponsorisés qui ont commencé leur carrière en karting et ont continué en monoplace. En plus des tests réguliers et des courses du Championnat d’Endurance de Chine 2022, les deux juniors reçoivent une instruction continue dans des disciplines telles que l’art de la course, la condition physique et mentale et la formation aux médias. « Audi Sport customer racing Asia a posé des jalons dans le sport automobile régional avec des programmes de soutien depuis une décennie, permettant à de nombreux talents de se hisser au sommet. Nous accueillons très favorablement la prochaine étape qui vise désormais la promotion junior systématique. Nous souhaitons beaucoup de succès aux premiers candidats. », a déclaré Chris Reinke, responsable d’Audi Sport customer racing.

A venir cette semaine

03-04/05 – Fuji, 2ème manche, Super GT

05-08/05 – Imola, 2ème manche, TCR Italie

06-08/05 – Nürburgring, 24h Nürburgring Qualifications

07-08/05 – Pukekohe , 1ère manche, North Island Endurance Series

07-08/05 – Pau, 1ère manche, FIA WTCR

08/07/05 – Silverstone , 2ème manche, British GT

Photos : Audi