Le Groupe Volkswagen rejoint l’Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA)

Membre le plus important en termes de chiffre d’affaires, le Groupe Volkswagen a rejoint l’Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA) en mars 2022. L’IRMA est une alliance d’organisations non gouvernementales, de syndicats, de communautés concernées, d’investisseurs, d’exploitants miniers et de clients de matières premières. Rassemblant plus de 50 membres, elle travaille au développement et à l’instauration de normes rigoureuses pour l’extraction responsable des matières premières.

Le Groupe Volkswagen passe à l’électrique. Avec sa stratégie d’électrification ambitieuse, le constructeur de véhicules et de camions s’est fixé comme objectif de devenir un fournisseur de mobilité neutre au regard du climat. Le véhicule 100% électrique est le moyen le plus efficace de combiner protection du climat et mobilité individuelle. Mais l’électrification est également à l’origine de nouvelles exigences en matière d’approvisionnement responsable, particulièrement au niveau de l’extraction des matières premières des batteries telles que le cobalt, le lithium, le nickel et le graphite.

Le Code de Conduite du Groupe Volkswagen oblige déjà tous ses partenaires commerciaux à respecter différents critères sociaux et environnementaux, notamment l’interdiction totale du travail des enfants. Mais la responsabilité d’entreprise va plus loin : le Groupe Volkswagen s’engage donc à appliquer des normes strictes et complètes pour encadrer l’exploitation minière. L’adhésion à l’Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA) est une étape importante dans ce sens.

« La route vers des chaînes d’approvisionnements transparentes et durables mène directement à la mine. C’est pourquoi nous sommes heureux de contribuer à l’élaboration de règles claires. Plus elles sont définies avec précision et plus le nombre de partenaires qui y adhèrent est important, plus ces normes sont efficaces. L’IRMA rassemble tous les acteurs importants, qu’il s’agisse de fournisseurs de matières premières, d’acheteurs de matières premières, de représentants des travailleurs, de forces de la société civile, d’investisseurs ou d’experts indépendants. », a déclaré Murat Aksel, membre du Directoire du Groupe Volkswagen en charge des Achats.

Initiative reconnue au niveau mondial, l’IRMA a été la première à appliquer des normes sociales et environnementales au secteur minier dès 2006. « Il est encourageant de voir avec quel dynamisme les entreprises qui rejoignent l’IRMA soutiennent l’engagement de l’initiative en faveur de la transparence et de la gouvernance multipartite. Nous sommes heureux d’accueillir le Groupe Volkswagen et nous nous ferons un plaisir de travailler avec eux pour les aider à tirer parti de leur envergure mondiale pour promouvoir des pratiques minières plus responsables. », a déclaré Aimee Boulanger, Directrice Exécutive d’IRMA.

Les normes de l’IRMA concernent notamment la protection des droits de l’homme et communautaires, l’interdiction de la corruption, les mesures de protection sanitaire pour les travailleurs et les communautés affectées, la sécurité du lieu de travail et la protection environnementale. « Les critères vont de la protection des eaux souterraines à la vérification de l’âge des travailleurs à l’entrée des mines. », a indiqué Murat Aksel. L’accent est mis sur l’extraction minière industrielle ainsi que sur l’industrie de transformation des minerais. En adhérant à IRMA, le Groupe Volkswagen s’engage à appliquer progressivement les normes de l’Initiative au sein des chaînes d’approvisionnement de ses batteries.

Pour le Groupe Volkswagen, rejoindre l’IRMA est une manière de compléter ses propres mesures afin de mettre en lumière la chaîne d’approvisionnement des matières premières. Depuis 2019, tous les partenaires commerciaux directs concernés de l’entreprise doivent se soumettre à une évaluation de durabilité obligatoire. Celle-ci évalue les normes environnementales et sociales au même titre que d’autres critères tels que les coûts ou la qualité. Depuis 2020, le Groupe Volkswagen exige la transparence totale de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement jusqu’à la mine pour tous les nouveaux contrats d’achat de matières premières destinées aux batteries. En 2020 également, le Groupe a introduit un nouveau système standardisé de gestion des matières premières.

Il couvre des matières premières destinées aux batteries telles que le cobalt, le nickel, le graphite et le lithium, ainsi que des minéraux de conflit comme le tantale et d’autres matières premières telles que l’aluminium, le caoutchouc naturel et le cuir. Depuis 2021, le Groupe Volkswagen est le premier constructeur automobile à publier un rapport distinct sur les mesures mises en œuvre au sein du Groupe pour garantir l’approvisionnement responsable de 16 matières premières.

Photos : Volkswagen