12 Heures de Sebring 2022 – La meilleure Porsche 911 GT3 R termine 5ème

La Porsche 911 GT3 R pilotée par Matt Campbell, Mathieu Jaminet et Felipe Nasr a terminé les 12 Heures de Sebring 2022 à la cinquième place. Pour le trio partageant le cockpit de la voiture n°9 de Pfaff Motorsports, ce résultat est suffisant pour conserver leur avance dans la catégorie GTD Pro du championnat IMSA WeatherTech SportsCar. Le modèle identique aligné par WeatherTech Racing a franchi la ligne d’arrivée en 6ème position de sa catégorie.

Malgré les sept phases de prudence, la 70ème édition de la classique d’endurance s’est avérée inhabituellement statique. Dans des températures de l’air de plus de 30°C dans le « Sunshine State » de Floride, les positions dans la catégorie GT ont été fixées peu après le départ. Toutes les équipes clientes solides et expérimentées de Porsche ont réalisé des performances sans faille et mis en œuvre de grandes stratégies, mais les voitures ne se sont jamais approchées du podium.

« Après les victoires de catégorie à Daytona et la victoire de l’année dernière à Sebring, nous nous attendions à plus. Malheureusement, les performances de la Porsche 911 GT3 R n’étaient pas celles que nous espérions. Nous allons examiner de près les raisons de ces performances décevantes. Face à une concurrence féroce dans les deux catégories GTD, nos solides équipes de clients n’ont jamais baissé les bras et ont tout donné jusqu’au dernier tour. Cela mérite notre plus grand respect. Je suis convaincu que notre 911 GT3 R sera à nouveau au sommet lors de la prochaine course à Long Beach. », a déclaré Thomas Laudenbach, vice-président de Porsche Motorsport.

« Nous sommes déçus – évidemment. Encore une fois, nos équipes clients ont fait un excellent travail. Malheureusement, dans la course d’aujourd’hui, notre voiture n’était pas aussi compétitive que d’habitude. Nous allons bien regarder si cela était dû aux températures élevées ou aux conditions d’adhérence sur la piste. Nous ne sommes pas satisfaits de ce résultat, mais nous restons confiants pour les courses à venir. Et il ne faut pas oublier que Porsche est le constructeur le plus titré de la course de Sebring. Nous avons 100 victoires de classe à notre actif – plus que tous les autres constructeurs réunis. », a déclaré Sebastian Golz, chef de projet Porsche 911 GT3 R.

Dans la catégorie GTD, Rob Ferriol, Katherine Legge et Stefan Wilson ont terminé à la huitième place. Après avoir subi un revers lors des essais libres, l’équipe Hardpoint a effectué un retour impressionnant dans la course. La 911 GT3 R de 500 ch n°99 a été irrémédiablement endommagée après un accident jeudi. L’équipage de l’État américain de Virginie a construit un châssis de remplacement à temps pour le départ de la course de 12 heures.

La malchance a tourmenté l’équipe Wright Motorsports, vainqueur de Daytona. Le pilote de départ Zacharie Robichon, qui avait amené la voiture n°16 en pole position dans la catégorie GTD la veille, est entré dans les stands après seulement trois tours. Les techniciens ont découvert un défaut dans le différentiel. Les réparations, qui ont duré plus de 30 minutes, ont relégué la voiture à 18 tours de retard. La 911 GT3 R de Wright Motorsports a finalement franchi le drapeau à la dixième place.

Le 10 avril 2022, la troisième manche du championnat IMSA WeatherTech SportsCar sera disputée sur le spectaculaire circuit urbain de la ville portuaire californienne de Long Beach.

Résultat Catégorie GTD-Pro

1. Garcia/Taylor/Catsburg (E/USA/NL), Corvette C8.R GTD #3, 323 tours

2. Bortolotti / Mapelli / Caldarelli (I/I/I), Lamborghini Huracan GT3 #63, 323 tours

3. MacNeil/Engel/Gounon (USA/D/F), Mercedes-AMG GT3 #97, 322 tours

5. Campbell/Jaminet/Nasr (AUS/F/BR), Porsche 911 GT3 R #9, 322 tours

6. Andlauer / Picariello / MacNeil (F/B/USA), Porsche 911 GT3 R #79, 322 tours

Résultat Catégorie GTD

1. Lacorte / Sernagiotto / Fuoco (I/I/I), Ferrari 488 GT3 #47, 321 tours

2. Skeen/McAleer/Juncadella (USA/GB/E), Mercedes-AMG GT3 #32, 321 tours

3. Mann/Perez Companc/Vilander (USA/ARG/FIN), Ferrari 488 GT3 #21, 321 tours

8. Ferriol/Legge/Wilson (USA/GB/GB), Porsche 911 GT3 R #88, 318 tours

10. Hardwick / Heylen / Robichon (USA / B / CDN), Porsche 911 GT3 R #16, 305 tours

