Bugatti se lance dans les trottinettes électriques

L’électromobilité est en marche chez Bugatti ! Après la récente intégration au sein d’une joint-venture entre Porsche et Rimac, Bugatti continue son virage vers des modèles électrifiés en ayant signé un partenariat avec Bytech International, basé à Brooklyn. Le résultat de cette collaboration est une trottinette électrique pliable siglée Bugatti.

Bugatti construit le plus belles et puissantes hypercars au monde, alliant luxe et sportivité. Les produits dérivés de La Marque sont tout aussi exceptionnels. La clientèle cible est en recherche de qualité, de performances et de bons goûts.

Certains objets siglés EB (Ettore Bugatti) sont plus accessibles comme des vêtements et depuis janvier 2022 des trottinettes électriques. Le salon CES 2022 qui s’est tenu début 2022 à Las Vegas a présenté un grand nombre de nouveautés dans le domaine de l’hightech et de l’automobile.

La société américaine Bytech International a conçu et construit une trottinette électrique haut de gamme pour une utilisation quotidienne. Pesant moins de 16 kg, cette trottinette est pliable et présente un design aérodynamique unique avec des équipements de pointe : cadre en alliage de magnésium; grand écran LED qui affiche des données telles que la vitesse, le mode, la durée de vie de la batterie; phares à LED, pneus runflat de 9 pouces; clignotants doubles sur les poignées et au-dessus du garde-boue arrière; projection du logo EB sur le sol; base éclairée; double freinage avec une poignée de frein à gauche au guidon et freinage électronique E-ABS à l’arrière.

Sa vitesse de pointe est de 29 km/h grâce à son moteur de 700 W alimenté par une de batterie de 36V/10 ah. L’autonomie maximale est de 35 km. Une pente de 15% peut être gravie avec. Trois modes de conduite sont disponibles avec une fonction de régulateur de vitesse : Economy, City, et Sport avec 3 vitesses max associées : 15 km/h, 20 km/h et 29 km/h.

Le moteur dispose également d’une protection contre la surchauffe, les courts-circuits et les surcharges. La batterie elle-même est portable et peut être facilement retirée pour être rechargée à domicile en la branchant à une prise classique. Le poids maximal admissible est de 110 kg.

« Bugatti est au sommet de l’excellence automobile. Le partenariat avec une entreprise telle que Bytech nous donne l’opportunité d’étendre notre portée dans le domaine de la mobilité électrique avec un partenaire expérimenté et un produit qui peut être apprécié par les consommateurs du monde entier. », a déclaré Wiebke Stahl, directeur général de Bugatti International.

Aucune information n’a été donnée concernant une date de mise en vente ni un prix. Il sera disponible en trois couleurs : bleu Agile, gris argent et noir.

Photos : Bytech