Le Porsche Taycan fournit de l’électricité au réseau électrique

Jusqu’à présent, l’électricité pour l’électromobilité circulait principalement dans une seule direction – du point de charge au véhicule. Cela pourrait bientôt changer avec les applications véhicule-réseau. À l’avenir, lorsque les voitures électriques ne rouleront pas, elles pourraient également réinjecter de l’énergie dans le réseau électrique public. Dans le cadre d’un parc de véhicules plus large, ils pourraient effectivement agir comme une centrale électrique et aider à fournir ce que l’on appelle l’énergie d’équilibrage – une énergie électrique qui équilibre les fluctuations du réseau électrique. Le Porsche Taycan a réussi un test en conditions réelles avec succès.



Un test pilote réaliste mené par Porsche, l’opérateur de réseau TransnetBW et la société de conseil Intelligent Energy System Services (IE2S), a démontré que l’énergie d’équilibrage électrique peut être stockée dans les batteries haute tension d’un essaim intelligent de voitures électriques. Cinq Porsche Taycan de série ont été connectés au réseau électrique via le Porsche Home Energy Manager (HEM) à la fois dans un environnement domestique et dans des conditions de laboratoire. Les experts de Porsche Engineering avaient déjà adapté le logiciel de ces centres de contrôle au préalable pour le test sur le terrain.

« La technologie de charge du Porsche Taycan et nos produits Home Energy Manager et Mobile Charger ont beaucoup de potentiel pour l’avenir : le test pilote l’a prouvé. Et le marché de l’énergie d’équilibrage n’est pas la seule chose pour laquelle un système de mutualisation de ce type peut être utilisé. Des solutions avancées pour la recharge verte et d’autres applications véhicule-réseau sont également concevables. Et ce n’est pas tout : si les véhicules électriques réinjectent de l’énergie électrique dans le réseau à l’avenir, par exemple avec un système photovoltaïque privé, contribuant à l’expansion de l’énergie régénérative, cela augmentera encore l’acceptation de l’e-mobilité. », a déclaré Lutz Meschke, vice-président du conseil d’administration de Porsche AG.

Avec l’expansion des énergies renouvelables, la puissance d’équilibrage deviendra encore plus importante à l’avenir pour l’exploitation sécurisée du réseau. En effet, le réseau électrique doit toujours être stable, même si le vent et le soleil ne produisent pas toujours des quantités constantes d’énergie. Si les réseaux électriques ne sont pas stabilisés à une fréquence industrielle constante de 50 Hertz, il existe un risque de coupures de courant. Jusqu’à présent, les centrales électriques conventionnelles en particulier ont été chargées d’amortir ces fluctuations. L’utilisation de batteries haute tension comme tampon serait une situation gagnant-gagnant : les conducteurs de voitures électriques pourraient être financièrement indemnisés pour leur contribution à l’équilibrage de puissance.

Le système de mutualisation contrôle et coordonne les processus de charge en temps réel

L’élément clé de la communication de données utilisé dans le test pilote est un système de mutualisation basé sur le cloud développé par IE2S. Celui-ci coordonne et contrôle les processus de charge des véhicules électriques en temps réel, en traduisant les consignes de puissance d’équilibrage du gestionnaire de réseau en signaux spécifiques au véhicule. Le système de mutualisation contrôle également la transmission bidirectionnelle haute fréquence et synchrone des données. Afin de le tester, le système de mutualisation a été connecté au centre de contrôle principal de TransnetBW à Wendlingen près de Stuttgart.

« Un véritable jalon mesurable : l’équipe projet a réussi à mettre en place l’infrastructure de communication complexe entre notre système de contrôle et plusieurs véhicules électriques. Dans le même temps, les spécifications strictes de stockage et de fourniture d’énergie d’équilibrage ont été respectées. Cela nous permettra d’intégrer l’électromobilité dans le réseau électrique intelligent du futur. », explique le Dr Rainer Pflaum, CFO de TransnetBW.

Pour des raisons de sécurité, la puissance d’équilibrage est soumise à des normes strictes en Allemagne. Au cours du test pilote, des mesures détaillées ont montré que les valeurs cibles du système de contrôle du réseau étaient atteintes. Cela s’appliquait à la fois à la puissance d’équilibrage primaire (FCR : Frequency Containment Reserve) et secondaire (aFRR : Automatic Frequency Restore Reserve). Le FCR est tenu de stabiliser rapidement le réseau, tandis que l’aFRR dispose de cinq minutes pour devenir entièrement disponible.

Les mesures ont été effectuées dans le système de contrôle, dans les actifs (le Taycan, Mobile Charger et HEM) et dans le système de pooling. Pour le FCR, les fonctions HEM ont été étendues pour inclure la mesure de fréquence locale.

Photos : Porsche