Réunion de travail Audi, Volkswagen et SEAT via une conférence numérique interne

Cinq jours, 174 sessions en ligne et de nombreuses initiatives : les employés d’Audi, de Volkswagen et de SEAT ont organisé une conférence numérique interne cette semaine. Chez DigiKon22, ils agissent en tant que guides bénévoles, montrant à leurs collègues comment mettre en œuvre de nouveaux outils, façons de penser et formes de collaboration afin de simplifier et d’améliorer leur travail quotidien. L’objectif de l’événement, s’étant déroulé du 4 au 8 avril 2022, était de conduire la transformation numérique et le changement culturel des quatre anneaux et de ses marques sœurs. Après tout, les trois constructeurs automobiles sont en passe de devenir des Digital Car Companies − avec des produits, des services et des processus numériques.

Les sujets abordés lors de la conférence allaient des conseils d’instruction spécifiques pour des outils tels que Microsoft Teams à des méthodes telles que la gestion de la surcharge d’informations, jusqu’à la psychologie positive dans le travail quotidien. Comme lors du premier DigiKon d’Audi l’année dernière, les sessions de 50 minutes, sans inscription, ont laissé du temps aux impulsions, aux démonstrations en direct, aux ateliers et aux échanges directs entre employés et managers. Ce qui est nouveau cette année, c’est l’approche inter-marques : la conférence présente non seulement des guides et des conférenciers invités d’Audi, mais aussi de Volkswagen et de SEAT. Et les mécènes venaient également des trois sociétés – Frank Loydl (Chief Information Officer chez Audi), Dr. Stefan Lenz (Head of Employee IT & Core Technologies chez Audi), Beate Hofer (Volkswagen Group CIO), André Radon (SEAT CIO) et Claudia Aryus (responsable du centre d’excellence Agile chez SEAT).

Audi inspire les marques sœurs Volkswagen et SEAT

L’idée de l’événement virtuel est venue du réseau d’employés Audi « Collaboration 2.0 Guides » : les soi-disant #z20guides ont organisé la première conférence numérique en 2021. En l’espace de quelques semaines seulement, près de 100 sessions numériques ont été mises en place par des employés pour des employés – plus que jamais chez Audi.

Le succès n’est pas passé inaperçu pour les marques sœurs : « Nous sommes ravis que SEAT et Volkswagen participent cette année et nous soutiennent dans l’organisation et les équipes d’intervenants. SEAT utilise même DigiKon pour construire son propre réseau de guides, tout comme Audi et Volkswagen. Je pense que c’est génial ! », a déclaré Anke Rettenmeier, fondatrice de #z20guides.

Accompagnement et travail d’équipe – « une nouvelle méthode de collaboration s’impose »

Les réseaux d’employés auto-organisés comme celui-ci jouent un rôle important dans la transformation : les #z20guides, par exemple, fournissent une aide en plus des offensives de numérisation et des programmes de transformation d’Audi. Sans obstacles ni hiérarchies, les plus de 300 guides ont montré à leurs collègues comment utiliser les nouveaux outils numériques de manière productive dans leur travail quotidien et comment développer davantage la culture de collaboration.

« Pour le monde du travail hybride d’aujourd’hui et de demain, il ne suffit pas d’être doué pour gérer les applications informatiques – nous avons également besoin d’une nouvelle méthode de collaboration. Ce n’est que lorsque nous sommes tous prêts à développer et à partager constamment nos connaissances que la transformation numérique réussira ! Et c’est exactement ce que nos #z20guides et les collègues des marques sœurs défendent. », a déclaré Sabine Maassen, membre du conseil d’administration d’Audi en charge des ressources humaines.

Partager les connaissances, donner vie à la numérisation

Au total, 165 intervenants d’Audi, Volkswagen et SEAT participent à la conférence numérique de cette année. Jeudi soir, 23 615 participants avaient déjà assisté à leurs sessions. Grâce à une documentation complète, les employés pourront également accéder au contenu après l’événement. De plus, les guides revisiteront divers sujets lors de meet-ups communs au cours des prochains mois et proposeront un DigiDay interne en mai 2022. Et pour le grand public, des contenus spécifiques à la conférence seront ajoutés sur le site audi.com dans les semaines à venir.

Avec des initiatives de qualification telles que les #z20guides, Audi donne vie à la transformation numérique. Par exemple, les quatre anneaux créent un nouveau monde de travail hybride au sein de l’entreprise – grâce à l’apprentissage mobile et au travail flexible au bureau et dans la production. Un projet pilote pour un nouveau type de modèle de temps de travail, par exemple, permet aux travailleurs postés du site d’Ingolstadt de travailler à temps partiel. De plus, de nouvelles approches du travail hybride dans un environnement de bureau moderne seront validées dans les mois à venir. Le parcours de transformation d’Audi vers une entreprise automobile numérique bat son plein.

Photo : Audi