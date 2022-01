Le prototype Porsche LMDh entre en phase de test actif

À partir de la saison 2023, le nouveau prototype LMDh de Porsche se battra pour la victoire au général dans les plus grandes courses d’endurance du monde, dont les 24 Heures du Mans, 24 Heures de Daytona et 12 Heures de Sebring. Le véhicule sera engagé dans le championnat du monde d’endurance FIA ​​WEC et le championnat nord-américain IMSA WeatherTech SportsCar sous le nom d’équipe Porsche Penske Motorsport. Le programme d’essais intensifs pour préparer les débuts de la course en janvier 2023 a dorénavant commencé. Cette première aura lieu lors de la traditionnelle manche d’ouverture de la série IMSA – les 24 Heures de Daytona. En choisissant le moteur à combustion pour compléter les éléments hybrides de série, comme le stipule la réglementation, Porsche a opté pour un V8 bi-turbo de grande capacité. Le moteur puissant est conçu pour fonctionner avec des carburants renouvelables, ce qui signifie une réduction significative des émissions de CO2. En course, la puissance du système de la propulsion hybride atteint environ 680 ch (500 kW).

« Nous n’avions que l’embarras du choix avec le moteur de notre prototype LMDh, car la gamme de produits propose plusieurs unités de base prometteuses. Nous avons opté pour le V8 biturbo, qui, selon nous, offre la meilleure combinaison de performances, de poids et de coûts. Le lancement du programme de test actif a été une étape importante pour le projet. », explique Thomas Laudenbach, vice-président de Porsche Motorsport.

Urs Kuratle, chef de projet général LMDh chez Porsche Motorsport a déclaré : « Le déploiement de la voiture de course LMDh a également été la première sortie sur piste pour Porsche Penske Motorsport. L’équipe a bien travaillé dès le début. Cela démontre un haut niveau de professionnalisme dans tous les domaines. Après tout, les exigences opérationnelles pour le fonctionnement sûr d’un véhicule hybride sont très élevées. Lors des prochaines sorties, nous nous concentrerons sur l’approfondissement des processus et procédures requis. Lors de ces premières journées d’essais à Weissach, le V8 biturbo nous a impressionnés à tous égards. Nous sommes convaincus d’avoir choisi précisément la bonne motorisation. »

La réglementation moteur de la catégorie de véhicules LMDh permet une grande liberté en termes de cylindrée, de conception et de nombre de cylindres. Le régime maximal est de 10 000 tr/min, la mesure du bruit au passage étant plafonnée à 110 décibels. Le moteur doit peser un minimum de 180 kilogrammes, y compris le système d’alimentation en air et d’échappement ainsi que les composants périphériques de refroidissement. S’il est utilisé, ce poids intègre également le ou les turbocompresseurs, y compris le refroidissement de l’air de suralimentation. Conformément à la réglementation, la puissance maximale se situe entre 480 et 520 kW (653 à 707 ch). Cette gamme permet également d’effectuer des ajustements dans les paramètres de la balance des performances (BoP), qui visent à assurer la parité entre toutes les voitures de course LMDh en compétition. La courbe de couple est également clairement définie. Dans des conditions de course, la puissance combinée du moteur à combustion et de l’entraînement hybride totalise 500 kW (680 ch) aux demi-arbres. Les composants standard pour la récupération, le stockage et la livraison de l’énergie électrique sont fournis par Williams Advanced Engineering (batterie), Bosch (groupe électrogène et électronique de commande) et Xtrac (transmission).

Photos : Porsche