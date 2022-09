L’électrification et l’avenir de la mobilité haut de gamme ont été présentés lors de la Monterey Car Week 2022 qui s’est tenue du 18 au 21 août. Audi a présenté ses trois concept-cars, l’unique Audi S1 e-tron quattro Hoonitron, ainsi que les célèbres voitures 5 cylindres qui ont remporté des courses et qui ont donné ses lettres de noblesse à la transmission intégrale quattro.

Audi à la Monterey Car Week 2022

Comme à son habitude, Audi a suscité l’intérêt des amateurs d’automobiles du monde entier lors de la Monterey Car Week. Axée sur l’avenir, Audi a offert aux participants un aperçu de sa vision ambitieuse et électrifiée de l’avenir de la mobilité. Le vendredi 19 août, les trois concept-cars Audi sphere ont été présentés à The Quail ; une vitrine de renommée mondiale exposant certaines des automobiles les plus uniques et rares du passé, du présent et du futur. Le samedi 20 août, l’Audi S1 e-tron quattro Hoonitron, unique en son genre et entièrement électrique, a été présentée au Rolex Monterey Motorsports Reunion organisé à Laguna Seca. L’Audi S1 e-tron quattro Hoonitron était accompagnée du véhicule emblématique qui a inspiré sa création, l’Audi S1 quattro de 1987. Le dimanche 21 août, l’Audi grandphere concept a été exposée sur la pelouse du Pebble Beach Concours d’élégance. Plus tôt dans la semaine, plusieurs voitures de course légendaires à 5 cylindres ont été exposées aux côtés de la RS e-tron GT à Legends of the Autobahn.

Audi grandsphere

Comparable à un vol en première classe à bord d’un jet privé, le concept de la berline grandphere combine le luxe d’un voyage privé dans le plus grand des conforts avec de nombreuses expériences à bord. La conduite autonome de niveau 4 permet d’atteindre de nouvelles dimensions de liberté. En mode autonome, l’intérieur se transforme en une sphère d’expériences spacieuse sans volant, ni pédales, ni écrans, les sièges avant devenant un salon de première classe offrant un maximum d’espace et un accès à toutes les fonctions intégrées d’un écosystème numérique. L’Audi grandsphere occupe une place particulière pour l’avenir de la marque. Les technologies et les attributs de design observés dans le grandsphere réapparaîtront au cours des prochaines années dans les futurs modèles de production Audi. Le concept Audi grandphere illustre la définition du luxe dans l’avenir : pour Audi, cela inclut l’option de nouvelles expériences de haut niveau, rendues possibles par la numérisation, ainsi qu’une approche globale de la durabilité avec pour objectif la neutralité carbone dans un avenir proche tout au long de la chaîne de valeur.

Dans une berline conventionnelle, il est devenu courant d’observer une majorité d’équipements de confort situés à l’arrière. Avec l’Audi grandsphere, l’expérience de première classe s’est déplacée vers la rangée avant. En effet, les sièges avant ne sont plus réservés principalement aux fonctions de conduite et aux commandes. En conduite de niveau 4, le volant et les pédales disparaissent et la zone avant de l’habitacle devient un véritable espace libre, avec une vue dégagée à travers les grandes fenêtres avant et latérales, ainsi qu’un maximum de possibilités de mouvement. L’intérieur apparaît particulièrement spacieux lorsque les deux sièges avant sont repoussés à fond. Une banquette rembourrée pour deux personnes, avec un accoudoir, est intégrée en option de siège à l’arrière, tandis que les deux sièges avant sont conçus pour un confort et un espace de première classe.

Audi skysphere

Dévoilé comme le premier membre de la nouvelle famille Audi sphere, le concept Audi skysphere est un cabriolet deux portes à propulsion électrique qui présente la vision du luxe dans le futur selon Audi. Grâce à la combinaison de la conduite autonome, d’un intérieur novateur, et d’un écosystème numérique sans faille, l’intérieur de l’Audi skysphere devient un espace interactif, et une plateforme pour des expériences captivantes. L’Audi skysphere concept démontre comment Audi redéfinit le luxe à l’avenir – il ne s’agit plus seulement de conduire. Conçu avec un empattement variable, le concept Audi skysphere permet deux expériences de conduite totalement différentes : une expérience de grand tourisme et une expérience sportive. L’empattement variable de l’Audi skysphere utilise des moteurs électriques et un mécanisme sophistiqué avec les composants de la carrosserie et du châssis du véhicule. Les pièces de carrosserie et du châssis glissent les unes dans les autres et permettent de faire varier non seulement l’empattement, mais aussi la longueur extérieure de la voiture de 25 centimètres. Dans le même temps, la garde au sol du véhicule est ajustée de 10 millimètres pour améliorer le confort et la dynamique de conduite.

En appuyant sur un bouton, le conducteur peut choisir sa propre expérience de conduite. En d’autres termes, il peut choisir de piloter lui-même son roadster de 4,94 mètres de long en mode « Sport » avec un empattement réduit, ou de se faire conduire dans une GT de 5,19 mètres en mode conduite autonome « Grand Touring », tout en profitant du ciel, d’un espace maximal pour les jambes et de la gamme complète de services offerts par un écosystème numérique parfaitement intégré. En mode de conduite « Grand Touring », le volant et les pédales se déplacent dans une zone invisible du véhicule, tandis que la sensation d’espace dans le véhicule ouvre de nouveaux horizons. Pendant ce temps, l’Audi skysphere garde un œil sur la route et sur le trafic grâce à son système de capteurs et conduit les occupants en toute sécurité à leur destination.

Audi urbansphere

Les designers et les ingénieurs ont initialement créé l’Audi urbansphere pour une utilisation au sein des mégapoles chinoises à la circulation dense, bien que le concept convienne également à tout autre centre métropolitain au monde. Dans ces zones urbaines, où l’espace privé est particulièrement rare, le concept car offre le plus grand espace intérieur de toutes les Audi à ce jour. Il coordonne intelligemment des technologies et des services numériques qui font appel à tous les sens et offrent un tout nouveau niveau d’expériences.

Ce spatieux concept-car fait office de salon sur roues et de bureau mobile, servant de troisième espace de vie pendant le temps passé dans le trafic. À cette fin, l’Audi urbansphere combine le luxe d’une intimité totale avec une gamme complète d’équipements high-tech à bord, même pendant l’heure de pointe. La technologie de conduite automatisée transforme l’habitacle, dans lequel un volant, des pédales ou des écrans sont notamment absents, en un espace interactif mobile qui constitue une passerelle vers un écosystème numérique plus large.

Audi S1 e-tron quattro Hoonitron & Audi S1 quattro Pikes Peak de 1987

Modernisée, électrifiée et inspirée par le design emblématique de l’Audi Sport quattro S1 de 1985, l’Audi S1 e-tron quattro Hoonitron dissipe tous les doutes selon lesquels une voiture électrifiée ne peut être synonyme de performances. Cette interprétation moderne de l’Audi S1 quattro originale est équipée de deux moteurs électriques, d’une transmission intégrale, d’un châssis en fibre de carbone et de l’ensemble des normes de sécurité dictées par l’instance dirigeante du sport automobile, la FIA. Limité à une seule unité, ce concept a été développé spécifiquement pour l’artiste américain du drift Ken Block, et sera présenté dans son prochain épisode de la célèbre série Gymkhana, sous le titre « Electrikhana ». En plus de l’exposition de ce concept électrifiant, les fans verront également l’Audi Sport quattro S1 originale avec laquelle Walter Röhrl a établi son record à la course de côte de Pikes Peak en 1987 en seulement 10 minutes et 48 secondes. Il s’agit toujours du temps le plus rapide sur le tronçon non pavé, qui a depuis été goudronnée. De 1984 à 1987, le pilote de rallye Audi Walter Röhrl a piloté l’Audi Sport quattro S1 pendant l’ère du Groupe B des courses de rallye. L’avantage déloyal apporté par le système unique de traction intégrale quattro a propulsé le succès de la marque dans les compétitions tout-terrain, sur route et sur circuit, avec des avantages en termes de performances qui vont bien au-delà des routes enneigées et de la conduite tout-terrain. Aujourd’hui, le système quattro d’Audi a évolué grâce aux dernières technologies et références provenant directement du monde du sport automobile. L’interprétation moderne, l’Audi S1 Hoonitron, est un clin d’œil à cette période importante, tout en restant centré sur l’engagement envers l’électrification. Cliquez ici pour en savoir plus sur l’Audi S1 e-tron quattro Hoonitron et son développement.

Audi RS e-tron GT entourée des authentiques et légendaires voitures de course 5 cylindres au concours Legends of the Autobahn

Les authentiques voitures de course de la fameuse ère des cinq cylindres du Groupe B, IMSA GTO et SCCR Trans Am seront exposées aux côtés de l’Audi RS e-tron GT qui électrisera les passionnés. L’ère du Groupe B en rallye est célébrée comme l’apogée du championnat du monde des rallyes (WRC), en partie grâce au fait que de 1982 à 1984, il n’y avait aucune restriction sur les quantités de turbo ou sur le poids des véhicules. Au cours de la saison 1984, l’Audi quattro A2 du groupe B délivrait 360 chevaux grâce à son moteur de course à 5 cylindres et a remporté le titre pilote, tandis qu’Audi a remporté le titre constructeur. Audi s’est retirée du rallye en 1986, mais l’héritage du système quattro associé au moteur Audi 5 cylindres s’est poursuivi sur le tarmac dans les séries de courses de voitures de sport nord-américaines connues sous le nom de séries IMSA GTO et SCAA Trans Am. En 1988, l’Audi 200 quattro Trans-Am a utilisé la base d’un moteur cinq cylindres de série à des fins d’homologation avec une puissance maximale de 510 chevaux pour un moteur de 2,1 litres – ce qui équivaut à une exposition impressionnante de 242 chevaux par litre. En 1989, l’Audi 90 quattro IMSA GTO a dominé la scène des voitures de tourisme aux États-Unis avec ses 720 chevaux provenant d’un moteur de course à cinq cylindres de 2,1 litres. Audi a remporté huit victoires sur 13 épreuves, les champions Hans Stuck, Walter Rohrl et Hurley Haywood faisant figure de référence pour le moteur cinq cylindres Audi associé au légendaire système de transmission quattro.

L’Audi RS e-tron GT produit une puissance nette de 590 chevaux et jusqu’à 637 chevaux en mode boost. Le couple total du système est de 830 Nm. Par conséquent, l’Audi RS e-tron GT peut accélérer de 0 à 100 km/h en 3,3 secondes et a une vitesse de pointe de 250 km/h. L’accélération de l’Audi RS e-tron GT est donc comparable à celle de la supercar Audi R8 à moteur V10, tout en ne produisant aucune émission directe. Cliquez ici pour en savoir plus sur les modèles e-tron GT et RS e-tron GT.

Aujourd’hui, Audi est sur le point de lancer un quatrième et un cinquième modèle entièrement électrique sur le marché américain. Les SUV Audi Q4 e-tron et l’Audi Q4 Sportback e-tron rejoindront les gammes de modèles e-tron, e-tron Sportback et e-tron GT. L’augmentation à cinq modèles uniques équivaut à la plus grande gamme de modèles entièrement électriques aux États-Unis. Avec l’ajout de ces modèles à la gamme Audi e-tron, Audi poursuit son engagement d’avoir une gamme de modèles entièrement électriques d’ici 2033.

Photos : Audi