Bridgestone Potenza Race – Un nouveau pneu semi-slick pour les Track Days

Bridgestone lance son nouveau pneu Potenza Race semi-slick qui enregistre des temps au tour sur circuit inférieurs à ceux de la concurrence, ainsi que les meilleures performances au freinage sur sol sec. Homologué pour une utilisation routière, le Bridgestone Potenza Race offre des performances adaptées au circuit, ainsi qu’une excellente longévité qui permet aux amateurs de sensations fortes de passer encore plus de temps sur la piste.

Le pneu Potenza Race est le dernier né de l’iconique gamme Potenza de Bridgestone, elle-même issue du long compagnonnage de Bridgestone avec la compétition de Formule 1, permettant aux amateurs de sports mécaniques de contrôler leur véhicule à grande vitesse en toute confiance. Bénéficiant de ce prestigieux héritage et de l’expertise acquise lors du développement de pneus Potenza Race sur-mesure destinés aux véhicules très haut de gamme que sont les Lamborghini Huracán STO et SEAT Leon Cupra, ainsi que la supercar Lamborghini Huracán Tecnica récemment lancée sur le marché, le Potenza Race est le premier pneu Bridgestone de remplacement dédié aux journées circuits de type Track Days.

Un pneu conçu pour la piste et les Track Days

S’appuyant sur la solide expérience de Bridgestone dans les produits premium, le nouveau pneumatique Potenza Race vient compléter une gamme à ultra haute performance élaborée au fil du temps, en offrant aux amateurs de conduite sportive un pneu idéal pour la piste.

Les résultats des tests réalisés par le laboratoire allemand indépendant TÜV SÜD montrent que le pneu Potenza Race offre les meilleurs temps au tour sur la piste devant ses principaux concurrents (Goodyear Eagle F1 Supersport R, Michelin Pilot Sport Cup 2 Connect, Pirelli P Zero Trofeo R). Il offre également la distance de freinage la plus courte sur surface sèche, devançant une fois encore les autres pneus proposés par la concurrence.

Le Potenza Race a également été conçu pour offrir une longévité exceptionnelle. Ces différents atouts font du nouveau pneu de Bridgestone le choix qui s’impose pour les conducteurs soucieux de performance et impatients de repousser leurs limites sur la piste.

Des technologies nouvelles pour la haute performance

Les excellentes performances du pneu Bridgestone Potenza Race sont basées sur un ensemble de technologies nouvelles qui ont trouvé leur application au niveau de la bande de roulement, de la construction générale du pneu et du composé utilisé.

Le schéma asymétrique de la bande de roulement, avec une différenciation entre l’extérieur et l’intérieur du pneu, permet de maximiser la tenue en virage ainsi que le potentiel de freinage, tout en garantissant un usage adapté sur les routes mouillées.

Les angles asymétriques du flanc permettent d’accroître la rigidité latérale du pneu et de réduire la déformation du bloc. A l’arrière, la configuration spéciale de la bande de roulement, avec une nervure d’épaulement plus marquée, offre des performances maximales sur sol sec, ainsi que des capacités de freinage et une rigidité du bloc largement optimisées.

Pour parvenir aux performances exceptionnelles démontrées sur la piste, le Potenza Race intègre également un profil sportif qui accroît la surface de contact avec le sol et maximise le potentiel de freinage. La surface de contact contribue à améliorer les sensations de conduite et le contrôle global, avec pour corollaire une confiance accrue pour le conducteur.

Le Potenza Race de Bridgestone bénéficie également d’un nouveau mélange innovant permettant de mieux contrôler la réaction chimique, d’équilibrer le mécanisme de renforcement et de réduire la résistance au roulement. Résultat : une formule optimisée offrant des performances nouvelles sur sol sec, avec un haut niveau de rigidité pour améliorer le contrôle dans les virages, et une meilleure stabilité en ligne droite.

Une gamme complète pour les amateurs de circuits

Le nouveau Potenza Race a été développé en utilisant la technologie virtuelle innovante mise au point par Bridgestone, pour créer et tester une version numérique du pneu en cours de développement. Cette technologie permet à Bridgestone de prédire les performances attendues dans différentes conditions, avant de fabriquer des prototypes réels. Bridgestone peut ainsi tester un nombre de variantes beaucoup plus important en environnement virtuel, ce qui permet de réduire jusqu’à 50% le temps de développement et de fournir de nombreux avantages environnementaux, avec notamment une réduction de la consommation de matières premières, grâce au nombre réduit de prototypes à fabriquer et de tests à réaliser en conditions réelles.

Développé et fabriqué en Europe, le nouveau pneu Potenza Race de Bridgestone sera disponible à partir du mois de juin 2022 dans 13 dimensions courantes, allant de 17 à 20 pouces, adaptées aux voitures de haute performance et aux voitures de sport que l’on retrouve souvent à l’occasion des journées sur piste de type Track Days.

Ce nouveau projet est aligné sur l’initiative Bridgestone E8 Commitment qui sert de cadre à la prise de décision, tout en permettant de gagner la confiance des futures générations. L’engagement Bridgestone E8 Commitment intègre 8 valeurs fondamentales pour Bridgestone, commençant toutes par la lettre « E » en anglais (Energy, Ecology, Efficiency, Extension, Economy, Emotion, Ease et Empowerment), et exprimant l’engagement environnemental de l’entreprise, partagé par ses collaborateurs, ses partenaires, ses clients, et la société en général, et visant à façonner une société durable. Ce projet s’inscrit pleinement dans le cadre de la valeur « Emotion : inspirer l’enthousiasme et ouvrir de nouvelles perspectives dans le monde de la mobilité. »

Photos : Bridgestone