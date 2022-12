Volkswagen poursuit le développement de sa plateforme électrique modulaire MEB

En développant la plateforme électrique modulaire (MEB), la marque Volkswagen a fait œuvre de pionnier dans l’électromobilité. En effet, l’entreprise a ouvert une nouvelle ère de la mobilité électrique grâce à son système de motorisation électrique modulaire. Particulièrement flexible, la plateforme MEB peut être mise en œuvre pour les modèles électriques les plus divers : voitures compactes, utilitaires ou encore vans. Fin 2019, l’ID.3 a célébré sa première mondiale. Il s’agit du premier modèle construit à partir de la plateforme MEB. Quelque trois ans plus tard, ce sont plus d’un demi-million de modèles ID. qui ont été livrés aux clients. La plateforme MEB, qui a largement démontré ses qualités, passe désormais la vitesse supérieure avec l’évolution MEB+. Volkswagen investit massivement dans le développement de sa plateforme afin d’en exploiter pleinement le potentiel et de consolider sa compétitivité. Cet article consacré à la plateforme modulaire électrique de la marque vous apportera un éclairage utile sur les principes de base qui ont prévalu au développement du système MEB, sur ses avantages pour les clients et sur les améliorations qui seront apportées avec son évolution vers le concept MEB+.

Une plateforme unique pour tous les modèles électriques

Construire la meilleure voiture électrique possible au meilleur prix : tel était l’objectif des ingénieurs de Volkswagen lorsqu’ils ont commencé à développer le système modulaire de motorisation électrique destiné aux modèles de la marque. Outre le confort et la praticité au quotidien, l’accent a été mis sur deux aspects en particulier : l’autonomie et l’efficacité. En effet, ce sont généralement ces qualités qui déterminent au final la valeur utile d’une voiture électrique. Pour les ingénieurs, il était évident de prime abord qu’il fallait maximiser l’espace disponible pour loger le système de batterie : « Pour la première fois, nous avions l’opportunité de développer un véhicule pratiquement autour de la batterie. », explique Frank Blome, Directeur de l’entité opérationnelle chargée des cellules de batterie au sein de Volkswagen, qui a participé au développement de la plateforme en 2020. Avec la plateforme modulaire transversale MQB (Modular Cross-Sectional Toolkit), l’entreprise disposait déjà d’une plateforme automobile éprouvée, dont le concept de base pouvait être transposé à la plateforme développée exclusivement pour les modèles électriques. Toutefois, l’architecture du véhicule devait être repensée de manière radicale et cohérente afin d’obtenir le meilleur résultat possible. Le système de batterie a été logé sous le plancher, dans le soubassement entre les essieux. L’empattement et la voie sont des caractéristiques faciles à modifier. Ainsi, une grande variété de concepts de véhicules peut être réalisée sur une seule et même plateforme : citadine compacte, SUV spacieux ou encore utilitaire aménagé en modèle familial pour les loisirs (camping). Avec la plateforme MEB, Volkswagen a jeté la base d’une production rentable de véhicules électriques afin de rendre l’électromobilité accessible au plus grand monde. Ainsi, les clients peuvent choisir la voiture électrique qui leur convient pour répondre à leurs besoins individuels.

Diversité et unité

Nombreuses sont les marques du Groupe Volkswagen qui peuvent produire des véhicules à partir de la plateforme MEB. Dès lors, les clients peuvent choisir parmi une gamme diversifiée de modèles et sélectionner de multiples options pour configurer leur voiture. Actuellement, une douzaine de modèles sont déjà construits sur la base de la plateforme modulaire électrique : les modèles Volkswagen Véhicules Particuliers de la gamme ID., plusieurs modèles électriques des marques Audi, CUPRA, ŠKODA ainsi que les modèles utilitaires de la gamme ID. Buzz. À ce jour, la marque Volkswagen a livré à elle seule plus de 500 000 exemplaires de la gamme ID. Ce sont au total plus de 670 000 véhicules construits sur la base de la plateforme MEB qui ont été livrés aux clients à l’échelle du Groupe.

Le concept de batterie modulaire constitue l’un des principaux atouts de la plateforme MEB. Il permet notamment d’adapter de manière optimale la capacité de la batterie à l’utilisation prévue. Ainsi, si vous conduisez une ID.3 principalement en ville, avec des parcours de courtes distances pour l’essentiel, la batterie de 58 kWh suffit. Équiper la voiture d’une batterie dimensionnée pour l’usage prévu permet de réduire le coût à l’achat. Pour les clients qui parcourent régulièrement de longues distances, la voiture peut être équipée d’une batterie plus puissante de 77 kWh. L’autonomie des différentes batteries proposées s’étend de plus de 400 km à plus de 550 km. En outre, la conception de la plateforme MEB permet de disposer d’un espace intérieur plus volumineux que celui d’un véhicule à moteur thermique présentant les mêmes caractéristiques dimensionnelles. Les passagers peuvent ainsi profiter d’un espace ouvert confortable, avec un volume dans l’habitacle de l’ID.3 identique à celui d’une Passat, mais avec les dimensions extérieures d’une Golf.

Pour Volkswagen, la protection du climat ne se limite pas à la conduite de modèles électriques. En Europe, la livraison des modèles de la marque est d’ores et déjà neutre en CO2. En effet, avec le recours à l’électricité verte pour la production de ses véhicules, l’entreprise affiche clairement son engagement en faveur de la protection du climat. La part résiduelle de dioxyde de carbone généré par Volkswagen (en tant que constructeur) et par ses fournisseurs est compensée, notamment par la mise en œuvre de projets de protection du climat certifiés. En outre, seuls des matériaux exempts de matières organiques d’origine animale sont utilisés pour les équipements intérieurs dans l’habitacle des modèles de la marque.

La prochaine génération de la plateforme MEB arrive

Dans les années à venir, Volkswagen entend investir massivement dans le développement de sa plateforme modulaire électrique. Le système MEB évoluera vers le concept MEB+. Comme prévu initialement, la technologie de recharge et de stockage de l’énergie ainsi que l’infrastructure numérique seront améliorées. Avec la plateforme MEB+, des progrès significatifs seront possibles dans les fonctions de conduite automatisée, par exemple. La plateforme MEB+ utilisera la nouvelle génération de batteries de Volkswagen (cellules unifiées) et permettra une autonomie allant jusqu’à 700 km. La plateforme MEB+ améliorera considérablement les temps de recharge, avec des vitesses de charge qui pourront atteindre 175-200 kW à l’avenir.

En outre, la gamme de modèles basés sur la plateforme MEB sera considérablement élargie : dix nouveaux modèles électriques Volkswagen seront lancés sur le marché d’ici 2026, dont un modèle d’entrée de gamme à environ 25 000 euros. De nouveaux modèles sont également prévus sur les segments haute performance et haut de gamme. Au total, la diversification de l’offre de modèles électriques se traduira par un plus vaste choix individuel, mais aussi par une amélioration du confort, de la qualité et de la fiabilité, autant de valeurs traditionnelles de Volkswagen.

Photos : Volkswagen