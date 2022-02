Les modèles Lamborghini ont reçu divers prix en 2021

Les super voitures de sport Lamborghini ont ajouté à leur collection de récompenses internationales, avec notamment les Urus et Huracán STO parmi les plus honorés. Ce fut l’une des meilleures années de l’histoire du constructeur automobile de Sant’Agata Bolognese, avec le double du nombre de récompenses reçues par rapport aux deux années précédentes.

La Sián, la première super voiture de sport hybride d’Automobili Lamborghini, a également attiré l’attention du monde entier lorsqu’elle a été nommée lors des Electric Awards du magazine Top Gear (Royaume-Uni) en tant que voiture électrique de l’année, choisie par le journaliste Chris Harris.

Le Super SUV Urus a confirmé sa position de leader parmi tous les modèles Lamborghini, récompensée pour la deuxième année consécutive par les lecteurs du prestigieux magazine allemand Auto Motor und Sport en tant que meilleure voiture dans la catégorie grand SUV (catégorie des voitures importées) et en tant que meilleur SUV dans la catégorie des voitures importées par le magazine allemand Sport Auto. Il a également été reconnu par OFF ROAD (DE), qui l’a désigné OFF ROAD AWARD dans la catégorie SUV de luxe.

La gamme V10 d’Automobili Lamborghini a également connu un large succès. L’Huracán STO a été récompensée à deux reprises par Motorsport Magazine (FR) en tant que voiture de sport de l’année et en tant que meilleur moteur 2021. La vocation piste de la STO a été confirmée par le site Web CarBuzz (USA), qui l’a désignée arme de piste 2021. L’Huracán EVO a également été très appréciée. La version RWD a été récompensée par le prestigieux Robb Report (États-Unis) en tant que voiture de sport de l’année 2021 ; et en tant que meilleur cabriolet pour 2021 par Robb Report Singapore dans le cadre du concours Best of the Best ; et par le magazine CarandBike (IN) en tant que voiture de sport de l’année.

Photos : Lamborghini