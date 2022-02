Mansory Bentley Bentayga Speed W12 Wide Body : 900 ch & 1 250 Nm

Après des conversions sur des modèles V8, le préparateur allemand Mansory dévoile sa personnalisation du Bentley Bentayga speed à moteur W12, équipé d’une carrosserie large Wide Body en carbone : le Bentley Bentayga Speed ​​W12 by Mansory. Le moteur a aussi été boosté avec une puissance pouvant atteindre 900 ch et un couple énorme de 1 250 Nm.

Kit carrosserie Wide Body en carbone

Comme pour les versions V8, Mansory affine le W12 avec une conversion complète qui comprend presque tous les composants de la carrosserie. Et comme toujours, tous ces changements sont réalisés avec le matériau carbone – les connaisseurs de la marque Mansory connaissent ce fait depuis des années et l’apprécient beaucoup. Tous les composants en carbone sont fabriqués dans les propres autoclaves de l’entreprise et réalisés avec une qualité de fabrication impressionnante, comme seuls les ingénieurs et concepteurs Mansory peuvent le faire grâce à leurs nombreuses années d’expérience à ce niveau élevé.

L’avant du Bentayga est rehaussé d’une lèvre avant intégrée, de feux diurnes à LED, de volets latéraux et de prises d’air en carbone visible. De même, toute la calandre avant, y compris ses barres verticales, est finie en carbone visible.

Un capot en carbone ultra-léger avec quatre sorties d’air supplémentaires complète les changements importants apportés à la partie avant. Le capot a été développé spécifiquement pour le W12 afin d’assurer la meilleure dissipation possible de la chaleur du moteur pour optimiser le bilan thermique du moteur.

Sur les flancs, les extensions Mansory distinctives offrent un style impressionnant à la carrosserie large et une nouvelle approche holistique du design. Ces changements donnent également au Bentayga Speed un aspect plus puissant, plus bas et plus allongé.

Pour réduire les forces de portance sur l’essieu arrière, les ingénieurs de Mansory ont développé un aileron galbé à monter sur le hayon ainsi qu’un aileron de toit développé spécialement pour la version Speed ​​et considérablement agrandi par rapport au modèle V8. Également exclusif à la Speed, le programme carbone a été étendu pour inclure une garniture pour le montant C.

Le tablier arrière avec diffuseur et les deux doubles sorties d’échappement du système d’échappement sport mettent habilement en scène l’arrière. De nombreux composants tels que les baguettes décoratives, les coques de rétroviseurs, les rails de toit et les garnitures d’admission d’air en carbone visible complètent le programme de carrosseries larges de la Bentley Bentayga Speed ​​W12 by Mansory.

Préparation moteur

Et comme aucune conversion Mansory ne serait complète sans une augmentation soutenue des performances, le moteur W12 de série de la distinguée Bentley a également reçu le traitement de performance approprié par les ingénieurs Mansory.

Un calculateur modifié pour la gestion du moteur, de nouveaux turbocompresseurs et un tout nouveau système d’échappement sport avec convertisseurs catalytiques hautes performances améliorent l’accélération et l’élasticité de la voiture britannique à 900 ch (662 kW) et 1 250 Nm, ce qui est plus qu’impressionnant pour une voiture de cette taille. Il faut souligner explicitement que non seulement l’augmentation de la puissance du moteur était au premier plan, mais qu’un couple puissant et considérablement accru disponible à tous les régimes moteur était au centre des préoccupations des ingénieurs Mansory.

En conséquence, la vitesse de pointe de la Bentley passe à 323 km/h et l’accélération de 0 à 100 km/h est réduite à 3,5 s. Un cache moteur en carbone visible complète également visuellement les modifications techniques apportées au compartiment moteur.

Jantes Mansory

Afin d’apporter cette puissance supplémentaire sur la route en toute confiance et en même temps confortablement, des jantes noire brillante de type « Y.5 » en taille 10,5 x 23 pouces sont montées sur la Bentley. Si le client le souhaite, différentes jantes forgées design en taille 10 x 24 pouces peuvent être montées comme alternative.

Intérieur sur mesure

Dans le style de la marque britannique traditionnelle Bentley, qui attache une grande importance au confort, au luxe et à la sportivité à l’intérieur, Mansory propose les meilleures applications à l’intérieur. En plus de l’intérieur tout en cuir déjà opulent du Bentayga, un nouveau volant sport en cuir-carbone, des incrustations en carbone foncé et de nouveaux inserts en cuir avec gaufrage 3D dans les sièges, les inserts de porte et l’accoudoir central ne manqueront pas de plaire. Des tapis de sol cousus dans le même style que les sièges et assortis à la palette de couleurs complètent les raffinements intérieurs et satisferont même les propriétaires de Bentley les plus exigeants.

La Bentley Bentayga Speed ​​W12 by Mansory n’est disponible que dans certains pays.

