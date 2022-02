Porsche félicite Walter Röhrl pour son 75ème anniversaire

Si vous avez la chance d’avoir son numéro de téléphone, vous saurez que lorsque vous l’appelez, vous êtes souvent accueilli par les mots : « Je vous rappelle ! Je suis en train de travailler. » Il travaille avec plaisir et de son plein gré, même s’il aura 75 ans le 7 mars 2022. Il s’agit de Walter Röhrl. Non seulement il a été couronné champion du monde des rallyes à deux reprises, mais il est également l’un des seuls pilotes à avoir remporté des manches de championnat du monde en rallye et en course. Il a été victorieux dans toutes les catégories ou séries – que ce soit TransAm, IMSA, courses de côte (Pikes Peak) ou dans le championnat allemand de voitures de tourisme. Röhrl est considéré comme le plus grand pilote de rallye au monde de tous les temps et, en même temps, il est connu pour son honnêteté, étant quelqu’un qui dit toujours ce qu’il pense. Röhrl est ambassadeur de la marque Porsche depuis 1993 et ​​jusqu’à récemment également pilote d’essai Porsche, mettant la touche finale à toutes les nouvelles voitures de série sur la Nordschleife. Originaire de Ratisbonne, Röhrl a notamment participé au développement des supercars Porsche 959, Carrera GT et 918 Spyder.

Il est encore beaucoup sur la route aujourd’hui – principalement pour « sa marque », Porsche. Tout récemment, par exemple, il a enseigné aux journalistes comment perfectionner la dérive sur glace dans les modèles Porsche et est apparu sur des podcasts pour répondre à des questions sur les carburants synthétiques, la préservation des véhicules historiques et la durabilité. Les cours de conduite pour les clients Porsche sont obligatoires. « Et quand on me demande ce que je pense d’une voiture de sport pur-sang comme la nouvelle 911 GT3, je fais un essai routier avant de répondre. Au total, je suis encore sur la route plus de 100 jours par an. », explique le septuagénaire. Et il est toujours un interviewé très bienvenu lors des événements organisés par le département Porsche Heritage & Museum. Il a rencontré des fans de sport automobile lors de divers événements, notamment lors d’apparitions à la Porsche Sound Nacht, dans divers salons et lors d’événements de conduite.

Pour Walter Röhrl, le travail signifie également s’occuper de sa propre flotte de véhicules, qui comprend un certain nombre de dérivés classiques de la 911. Incidemment, son premier véhicule était une Porsche 356 B Coupé avec 75 ch. Même en tant que pilote d’usine pour Ford, Opel, Fiat, Lancia et Audi, Röhrl a maintenu sa relation avec Porsche, y compris des engagements en rallye avec une 911 privée.

L’année dernière, Porsche l’a remercié pour sa fidélité : à l’occasion du 40ème anniversaire de la saison de rallye 1981, le département Porsche Heritage & Museum a surpris Röhrl avec la 924 Carrera GTS Rallye qu’il pilotait à l’époque – récemment restaurée. Avec son copilote Christian Geistdörfer, il a remporté quatre victoires au classement général du Championnat d’Allemagne des rallyes 1981 au volant de la 924 « Monnet » or et noir.

Cependant, le skieur et cycliste passionné ne fait pas grand cas de la célébration de son 75ème anniverasaire. « Je vais aller skier ce jour-là », révèle-t-il, avouant qu’il s’est toujours senti un peu gêné par les cérémonies de remise de prix en son honneur. On peut se demander s’il sera en mesure de réaliser son souhait d’avoir plus de temps pour lui au cours des prochaines années, compte tenu de son niveau d’activité. « J’aimerais sortir un peu plus souvent mes vieilles voitures et rendre visite à des amis. ». Une chose est sûre, son emploi du temps pour cette année est déjà complet.

Photos : Porsche