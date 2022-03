Porsche TAG Heuer Esports Supercup 2022 – Victoires de Job & Campbell à Interlagos

Zac Campbell a décroché sa première victoire dans la Porsche TAG Heuer Esports Supercup (PESC). Sur le circuit de Grand Prix de 4,309 kilomètres d’Interlagos au Brésil, l’Américain de l’équipe VRS a battu le Britannique Kevin Ellis jr. (Apex Racing Team) et le nouveau leader des points Diogo C. Pinto (E/Team Redline) dans l’avant-dernier tour. Avant cela, Sebastian Job avait remporté la course de sprint sur l’Autódromo José Carlos Pace à la périphérie de Sao Paulo. Tous les concurrents de la Porsche TAG Heuer Esports Supercup 2022, qui se déroule sur la plate-forme de simulation iRacing, pilotent virtuellement la Porsche 911 GT3 Cup de 510 ch (375 kW). Pour la quatrième saison du PESC, cette voiture de course est basée sur le dernier modèle de la génération 992.

Rien ne pouvait retenir Sebastian Job dans le sprint de 10 tours. Le champion PESC 2020 a réalisé le meilleur temps des qualifications et a transformé sa pole position en une victoire. Pilotant pour l’équipe Red Bull Racing Esports, le pilote de simulation britannique a réussi à obtenir un petit avantage au départ, mais a ensuite subi la pression de Jamie Fluke (GB/Apex Racing Team), Salva Talens (E/MSI eSports) et Zac Campbell dans son sillage. La question de savoir qui finirait huitième et ainsi reprendre la course principale depuis la première place sur la grille était tout aussi captivante que la situation en tête. En fin de compte, Diogo C. Pinto a prévalu contre le pilote Jeremy Bouteloup de Coanda, qui s’était rendu à Sao Paulo en tant que leader de la série. Avant la troisième manche de la saison de la PESC 2022, Pinto s’est classé deuxième au classement des pilotes.

L’Espagnol a abordé la course principale sur 20 tours depuis la pole position mais n’a pas pu tenir ses poursuivants à distance. Au cinquième tour, il a cédé son avance à Kevin Ellis jr., puis a été dépassé par l’Australien Dayne Warren (Coanda) et Zac Campbell. La lutte pour la tête s’est poursuivi : au douzième tour, Warren s’est emparé de la première place, quatre tours plus tard, Ellis a repris la tête de la course. Campbell a attendu l’avant-dernier tour pour doubler Ellis et remporter la première victoire de sa carrière au PESC. Pinto a bénéficié de la pénalité de passage de Warren et a hérité de la troisième place, suivi de Talens et de l’ancien pilote Porsche Junior Ayhancan Güven. Jeremy Bouteloup a terminé à la sixième place devant Sebastian Job et Jamie Fluke. Les lauriers des meilleures recrues sont de nouveau allés à l’Australien Cooper Webster (Red Bull Racing Esports) à la neuvième place.

Après le troisième des dix week-ends de course du calendrier Porsche TAG Heuer Esports Supercup, Diogo C. Pinto est passé en tête avec 155 points. Jeremy Bouteloup a chuté à la deuxième place avec Ayhancan Güven conservant la troisième place.

Emily « Emree » Jones a remporté l’événement principal All-Stars au Brésil

Dans la compétition All-Star, Tyson « Quirkitized » Meier a remporté la première des deux courses d’Interlagos. Dans le cadre du programme de soutien TAG Heuer Esports Supercup, des créateurs de contenu célèbres de la scène e-sport se sont affrontés. Meier avait repris la course depuis la pole position dans sa Porsche 911 GT3 Cup numérique. La deuxième place est revenue à Borja Zazo, qui a réussi à dépasser Xabier « Heikki360ES » Sanchez, Matt Malone et l’as d’IndyCar Tony Kanaan du Brésil au cours de la bataille de 12 tours. Ces trois-là se sont affrontés pour la troisième place, Malone battant finalement Sanchez et Kanaan.

La deuxième course Interlagos All-Stars sur 17 tours a commencé dans l’ordre inverse du résultat de la course de sprint précédente. La victoire est revenue à Emily « Emree » Jones. De la 8ème place, l’Australienne s’est frayée un chemin à travers le peloton. Au sixième tour, le défenseur du titre All-Stars a dépassé Dan « Suzuki » Sosulski, cinq tours plus tard, c’était au tour de Jaroslav « Jardier » Honzik. Depuis la dernière place sur la grille, Tyson Meier a lancé une charge ambitieuse qui l’a amené à la cinquième place derrière Honzik, Suzuki et Borja Zazo. Cet effort a placé « Quirkitized » à la première place du classement des pilotes devant Jones et Zazo.

Le « Home of British Motor Racing » accueille la quatrième manche

Dans quinze jours, la quatrième manche de la Porsche TAG Heuer Esports Supercup se disputera à nouveau sur un circuit de Formule 1 ancré dans la tradition : les concurrents de la coupe internationale monotype d’esports affronteront le circuit virtuel de Silverstone au volant de leur Porsche 911 GT3 Cup numérique. Le circuit de Grand Prix de 5,891 kilomètres – affectueusement surnommé le « Home of British Motor Racing » – a accueilli de nombreux événements de sport automobile depuis 1947. Le 19 mars prochain, les pilotes de simulation du PESC disputeront un sprint de sept tours et l’événement principal sur deux fois cette distance. L’année dernière, l’Américain Mitchell deJong (Virtual Racing School) a remporté la première course, le Britannique Sebastian Job (Red Bull Racing Esports) remportant la victoire lors de la deuxième épreuve.

À Silverstone, les 35 pilotes virtuels recevront à nouveau le soutien d’influenceurs célèbres de la scène des courses d’esports, avec deux courses All-Star organisées dans le cadre d’une série de soutien. Les créateurs de contenu bien connus conduiront la Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport.

Résultats

Interlagos, course de sprint

1. Sebastian Job (Red Bull Racing eSports)

2. Jamie Fluke (GB/Apex Racing Team)

3. Salva Talens (E/MSI eSports)

4. Zac Campbell (États-Unis/VRS)

5. Dayne Warren (Australie/Coanda)

Interlagos, course principale

1. Zac Campbell (États-Unis/VRS)

2. Kevin Ellis (GB/Apex Racing Team)

3. Diogo C. Pinto (P/Team Redline)

4. Salva Talens (E/MSI eSports)

5. Ayhancan Güven (TR/Coanda)

Classement après 3 des 10 manches du championnat

1. Diogo C. Pinto (P/Team Redline), 155 points

2. Jérémy Bouteloup (F/Coanda), 151 points

3. Ayhancan Güven (TR/Coanda), 148 points

Photos : Porsche