Une performance financière record pour Bentley en 2021

Bentley Motors a annoncé ses résultats financiers pour 2021, complétant les performances de vente record de l’entreprise au cours de la même période de 12 mois. Le résultat opérationnel s’élève à 389 millions d’euros, soit 369 millions d’euros de plus qu’en 2020.

En 2021, le chiffre d’affaires a atteint 2,845 milliards d’euros, tandis qu’un niveau accru de personnalisation et un mix de modèles dominé par les modèles Speed, Mulliner et Hybrid ont entraîné une augmentation du revenu moyen par voiture de luxe de 8% par rapport à 2020. Cela a contribué à un retour sur ventes impressionnant de 13,7%.

Bentley avait déjà annoncé avoir livré 14 659 voitures en 2021, soit une augmentation de 31% par rapport à l’année record précédente de 2020.

Les chiffres témoignent également de l’appréciation des clients pour la gamme de modèles la plus récente du segment du luxe et de la stratégie révolutionnaire Beyond100 de Bentley, visant à être neutre en carbone de bout en bout d’ici 2030. L’initiative a été soutenue par une dizaine de programme d’investissement d’un an à l’usine de Crewe, une somme de 3 milliards d’euros représentant le plus grand programme de transformation et d’investissement de l’histoire de Bentley. La société prévoit de construire un nouveau modèle électrique chaque année pendant cinq ans à partir de 2025, alors que toute la gamme de modèles subit une électrification.

Commentant ces chiffres, Adrian Hallmark, PDG de Bentley Motors, a déclaré : « Ces résultats ont été obtenus dans un contexte d’incertitude économique persistante. Ils représentent une réalisation majeure pour toutes les personnes impliquées chez Bentley Motors, alors que nous poursuivons notre programme Beyond100 pour réinventer toute notre gamme de produits dans la perspective de la neutralité carbone d’ici 2030. »

Jan-Henrik Lafrentz, membre du conseil d’administration de Bentley Motors en charge des finances et de l’informatique, , a ajouté : « La force de la marque a été la clé de la performance financière de Bentley en 2021, avec de nouveaux modèles tels que le Bentayga Hybrid qui ont contribué à porter les bénéfices à un record de 389 millions d’euros. La demande croissante pour nos modèles hybrides, soutenue par 3 milliards d’euros d’investissements durables dans notre usine de Crewe, nous permettra de rester le fabricant de référence en matière de mobilité de luxe durable. »



Photos : Bentley