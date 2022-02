Michael Kirsch devient PDG de Porsche China, Porsche Hong Kong et Macao

Michael Kirsch (56 ans), actuellement PDG de Porsche Japan, deviendra Président et PDG de Porsche China, Porsche Hongkong et Macao le 1er juin 2022.

« Dans ses différentes fonctions, Michael Kirsch a contribué au succès du développement de Porsche en Asie et il est la personne idéale choix en tant que PDG de Porsche China – l’un de nos marchés les plus importants au monde. Michael a eu beaucoup de succès, en particulier lorsqu’il s’agit de la satisfaction de la clientèle et de la qualité du service. Je suis convaincu qu’il donnera de nouvelles impulsions fortes avec de nombreuses initiatives précieuses pour le marché chinois et qu’il continuera à accroître l’impact de notre marque là-bas. », a déclaré Detlev von Platen, membre du directoire de Porsche AG en charge des ventes et du marketing.

Kirsch est PDG de Porsche Japan depuis 2019. Il a précédemment occupé le même poste chez Porsche Korea pendant trois ans. Entre 2012 et 2016, il a acquis un aperçu détaillé de Porsche China dans son rôle de directeur de l’exploitation. Avant de rejoindre Porsche, il a occupé des postes de direction chez BMW et dans une chaîne hôtelière internationale.

Son prédécesseur, Jens Puttfarcken, est nommé par Audi AG pour assumer le rôle de Responsable des ventes Europe. Jens Puttfarcken est PDG de Porsche China, Hongkong et Macao depuis 2018 et a apporté une contribution significative au développement réussi de Porsche en Chine. « Jens Puttfarcken a parfaitement positionné notre marque en Chine et a élargi avec succès à la fois la clientèle et le réseau de concessionnaires. Il a dirigé une équipe dévouée et solide en Chine qui maintient Porsche toujours connectée et engagée sur ce marché dynamique. Nous le remercions pour son grand engagement et lui souhaitons bonne chance dans ses nouvelles responsabilités. », a ajouté Detlev von Platen.

Pendant le mandat de Jens Puttfarcken, la Chine a continué d’être le plus grand marché unique de Porsche depuis 2015. Le marché est stratégiquement important pour la marque avec sa taille et sa grande dynamique et sa force d’innovation. Sous la direction de Jens Puttfarcken, Porsche n’a cessé d’étendre son empreinte commerciale et d’investir en termes d’électrification, d’innovation et de numérisation. Porsche Digital China a été fondée en 2019 et s’est séparée début 2021. De plus, la première pierre a été posée pour l’établissement d’un site satellite de recherche et développement à Shanghai, qui devrait ouvrir ses portes en 2022.

Photos : Porsche