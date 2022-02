Miniature Audi S8 D2 verte au 1:18 par Ottomobile – OT916

Après un premier modèle noir apparu en septembre 2012, Ottomobile relance la réplique de l’Audi S8 D2 dans une superbe teinte verte avec un intérieur beige à l’échelle 1:18 sous la référence OT916.



Une belle reproduction

Afin de succéder à la première version apparue en 2012 en noir, la deuxième teinte retenue est le vert nacré qui se marie parfaitement à cette grande berline sportive. C’est d’ailleurs un clin d’œil à l’Audi S8 vedette du film Ronin avec Robert de Niro et Jean Reno. La voiture du film était une phase 1 et non comme celle d’Ottomobile une phase 2 : plus puissante avec 360 ch via son moteur V8 de 4,2 l et quelques éléments esthétiques permettant de la reconnaître au premier regard.

Le spécialiste breton continue d’étoffer sa gamme de véhicules Audi emblématiques avec cette nouvelle miniature en résine très bien reproduite à l’échelle 1:18.

Limitée à 2 000 exemplaires contre 1 750 pour la premier modèle, la reproduction de l’Audi S8 D2 a une peinture verte très bien réalisée, mettant en avant les différentes touches de chrome présentes sur la carrosserie (entourage des vitres, calandres, haut des parechocs avant et arrière, baguettes de portes).

D’autres détails sont visibles comme l’antenne radio à l’arrière, l’antenne GPS carrée typique de cette génération de berline Audi, les sigles S8 et les anneaux en photo-découpe tout comme les coques des rétroviseurs en aluminium.

Les phares ainsi que les feux sont très réalistes, montrant le détail apporté par le fabricant pour rendre ses miniatures proche de la réalité.

Notez également le détail apporté aux poignées de portes, intégrant pour la porte conducteur le barillet de verrouillage par clé.

Les jantes Avus sont celles de la phase 2, chaussées de pneus Dunlop SP Sport 9000 très bien reproduits : on les reconnaît par leur design de la bande de roulement atypique.

L’intérieur est également fidèle au modèle original avec une reproduction réaliste des inserts en bois, des sièges sport, en cuir beige, des différentes commandes à l’avant de l’habitacle mais aussi à l’arrière : poignées de portes, commandes de climatisation, GPS, aérateurs, sélecteur de la boîte Tiptronic, … Au premier coup d’œil à l’intérieur, on peut penser que de la moquette a été installée par Ottomobile. Ce n’est pas le cas mais l’illusion est bien présente.

Enfin, le dessous de la voiture avec notamment le système d’échappement est également reproduit, offrant un bon réalisme, surtout pour un prix aussi contenu : moins de 70 euros pour une miniature à cette échelle. Le rapport qualité prix est imbattable !

Le petit détail

Sur chaque miniature présentée, un détail particulier a retenu notre attention. Le détail mis en avant est un vilain défaut qui n’a pas été rectifié entre les deux versions de la miniature de l’Audi S8 au 1/18 : le rétroviseur intérieur qui n’est pas positionné au bon endroit. Au lieu d’être fixé sur son emplacement rond noir sur le parebrise (reproduit par Ottomobile), il est installé au niveau du plafonnier. L’explication est surement technique, sa fixation sur la partie transparente ne devant pas être possible.

Prix et disponibilité

Limitée à 2 000 exemplaires, la miniature numérotée de l’Audi S8 D2 restylée de 2001 était disponible sous la référence OT916 en novembre 2021 au prix de 69,90 euros sur le site du Club Ottomobile et envoyée fin 2021.

Photos – Vidéo : 4Legend.com