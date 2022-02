Singer Turbo Study – Un projet de Porsche 911 turbo type 964 remis au goût du jour

Singer Vehicle Design, le spécialiste de la réinterprétation luxueuse d’anciennes Porsche 911, dévoile son dernier projet : la Turbo Study sur base de Porsche 964. Il s’agit d’une réponse aux demandes des propriétaires pour des services de restauration qui intègrent la turbocompression. Plus de 70 propriétaires ont réservé des restaurations sur mesure permises par cette étude.

Singer dévoile son nouveau projet de Porsche 911 réinventée dans une teinte bleu Wolf, spécifié par son propriétaire en utilisant les résultats de l’étude Turbo pour refléter une vision personnelle. Ce propriétaire a mis l’accent sur les capacités de grand tourisme de luxe et de haute performance, avec différentes spécificités :

– Carrosserie légère en fibre de carbone en bleu Wolf;

– Moteur 6 cylindres à plat de 3,8 l à double turbocompresseur et refroidissement intermédiaire;

– Plus de 450 ch (la puissance peut être adaptée aux spécifications de chaque propriétaire);

– Boîte de vitesse manuelle à 6 rapports;

– Propulsion et axée sur le tourisme;

– Système de freinage en carbone-céramique;

– Intérieur présenté en Malibu Sand avec des accents de bois de la Forêt-Noire;

– Sièges chauffants à réglages électriques;

– Climatisation.

Moteur

Comme pour tous les services de restauration de Singer en collaboration avec les propriétaires de Porsche 911, la Turbo Study est basée la génération Type 964 de voitures refroidies par air comme point de départ au projet. L’étude présente une nouvelle évolution du six cylindres à plat refroidi par air « Mezger ». Désormais sous forme de 3,8 L, le moteur est doté de deux turbocompresseurs avec soupape de décharge électrique. Des refroidisseurs intermédiaires air-eau sur mesure sont montés à l’intérieur des plénums d’admission. Les entrées d’air dans les ailes arrière ont été repensées en tant qu’admission et fournissent de l’air froid au compartiment moteur pour optimiser les performances de combustion et de refroidissement. En réponse aux préférences des propriétaires, l’étude permet des puissances dépassant 450 ch.

Matériaux avancés

Une carrosserie en fibre de carbone sur mesure maintient l’équilibre minutieux de l’ADN emblématique avec l’ingénierie de pointe et la science des matériaux. Bien qu’inspirée des voitures Porsche 911 turbo du milieu des années 1970, la carrosserie est repensée pour optimiser les performances esthétiques et fonctionnelles. Comme toujours, l’utilisation de la fibre de carbone permet une masse réduite et une rigidité accrue, affinant encore les réponses dynamiques de la manière que les clients de Singer attendent et apprécient.

Conduite

Les résultats de la Turbo Study reflètent également la concentration habituelle de Singer sur l’optimisation et le développement technique constants. L’étude s’appuie sur l’expérience de la transmission intégrale qui a été développée en interne depuis la première restauration AWD Classic Study, entreprise en 2014. Ces dernières années, cette expérience a été associée à la recherche sur la turbocompression et l’expertise de conduite et d’amortissement hautes performances.

En conséquence, en réponse aux demandes des propriétaires, les restaurations de modèles à propulsion et à transmission intégrale peuvent être activées par l’étude Turbo. Un propriétaire peut décider de spécifier la configuration AWD (All-Wheel Drive – quatre roues motrices) pour améliorer le déploiement sûr de la puissance et du couple en toutes saisons et dans toutes les conditions de surface. La configuration RWD (Rear-Wheel Drive – propulsion) permet aux propriétaires de poursuivre une orientation sportive alternative, s’ils le préfèrent. Dans les deux cas, une boîte de vitesse manuelle à six rapports optimisée souligne l’engagement du conducteur qui fait la renommée de Singer.

Performances

L’utilisation de turbos permet des puissances à partir de 450 ch. Le raffinement est amélioré, avec des niveaux de bruit réduits et la possibilité d’opter pour des performances d’amortissement et de suspension plus conformes. Cela permet aux propriétaires de se concentrer sur la capacité de tourisme à longue distance et à grande vitesse si désiré. La disponibilité du couple turbocompressé permet une adaptation sans effort de la vitesse du col alpin à l’autoroute, ainsi que de profondes réserves de capacité de dépassement.

Une puissance de sortie plus élevée peut également être spécifiée par le propriétaire. Si une orientation plus ouvertement sportive est préférée, un système d’échappement sport et des caractéristiques d’amortissement appropriées peuvent être adaptés selon les besoins.

La collaboration entre Singer et le propriétaire permet de prendre en compte tous les points intermédiaires, du grand tourisme raffiné à l’accent sportif. Immensément puissants, spécifiques au turbo, les freins, l’ABS et l’antipatinage sont en réserve pour le moment où ils sont nécessaires. Des disques en carbone-céramique sont disponibles si le propriétaire le souhaite.

A l’intérieur, les résultats de la Singer Turbo Study permettent aux propriétaires de répondre aux exigences du tourisme toutes saisons s’ils le souhaitent. Des sièges chauffants à réglages électriques et un régulateur de vitesse sont disponibles pour plus de confort lors de la conduite par temps froid et pour plus de commodité sur les réseaux routiers à grande vitesse.

Prix

Les prix des restaurations permises par l’étude Turbo dépendent des spécifications demandées par le propriétaire de la voiture. Comme toujours, les clients peuvent engager le service des souhaits spéciaux pour discuter de leurs besoins personnels en matière d’ingénierie sur mesure, en collaboration avec Singer.

Apparitions publiques

Pour ceux qui souhaitent voir et entendre les résultats de la Singer Turbo Study en personne, la voiture roulera au Goodwood Festival of Speed ​​2022 qui se tiendra du 23 au 26 juin. Elle se rendra ensuite dans la péninsule de Monterey en Californie du Nord pour la Montery Car Week se tenant en août 2022.

Photos : Singer Vehicle Design