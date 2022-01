Miniature GT Spirit de l’ABT RSQ8-R vert Java au 1:18 – GT283

GT Spirit continue sa collaboration avec le célèbre préparateur allemand ABT Sportsline en miniaturisant l’ABT RSQ8-R à l’échelle 1:18. La déclinaison ultra sportive de l’Audi RS Q8 est sublimée par sa teinte vert Java contrastant avec les différents éléments noirs et en carbone.

Dévoilé à l’été 2020 dans la même configuration que cette reproduction en résine, l’ABT RSQ8-R est la version ultime homologuée du SUV sportif de la marque aux quatre anneaux, le RS Q8. On ne présente plus le préparateur basé à Kempten, dans le Sud de la Bavière. Chaque modèle proposé en édition limitée se vend très rapidement pour son côté exclusif et sa sportivité : jusqu’à 740 ch et 920 Nm.

L’ABT RSQ8-R se démarque par son hommage aux 125 ans de la société familiale qui ont été fêtés en 2021. Les 125 exemplaires spécifiques se caractérisent par le pack complet intérieur et extérieur ainsi que la mention « 1 of 125 » présente sur la console centrale tout comme la signature du PDG sur le vide-poche à côté du levier de vitesse.

En regardant à l’intérieur de la miniature proposée par GT Spirit, tous les éléments propres au modèle anniversaire sont présents avec de nombreux éléments reproduits en carbone. Le niveau de détails est assez poussé jusqu’à la reproduction de toutes les touches et boutons et même les inscriptions des écrans dont l’Audi virtual cockpit.

Le design typique de la sellerie ainsi que les différentes ceintures sont toujours bien représentés apportant un réalisme saisissant à l’intérieur de l’habitacle. Un détail à améliorer retient néanmoins l’attention : le rétroviseur intérieur qui présente un entourage trop épais par rapport à celui du modèle grandeur réel.

A l’extérieur, les proportions et les différents éléments de l’ABT RSQ8-R répondent à l’appel : jantes ABT HR en 23 pouces, éléments du pack aérodynamique pour la carrosserie ainsi que les 4 sorties d’échappement en acier inoxydable de 102 mm de diamètre.

En se rapprochant de la miniature, quelques petits détails supplémentaires apparaissant comme l’inscription rouge RSQ8-R sur les lames avant et arrière des pare-chocs ainsi que l’inscription ABT sur les aérations d’ailes.

Le nouveau pack aérodynamique comprend les éléments individuels en fibre de carbone suivants : éléments complémentaires de jupe avant, lèvre avant avec élément complémentaire, coques de rétroviseurs extérieurs, éléments complémentaires de jupes latérales, ventilation d’ailes, extensions d’ailes, extension de la jupe arrière et spoiler arrière.

D’autres petits détails méritent de s’y attarder comme les phares à LED matriciels, les éclairages de la plaque arrière et le système de freinage en carbone céramique très réaliste.

C’est un beau travail de reproduction initié par le spécialiste breton de miniatures en résine. En retournant le véhicule, une grande partie du système d’échappement est reproduite tout comme la bande de roulement des pneus en caoutchouc. Le rapport qualité prix est très bon pour ce type de miniature très bien réalisée.

Le petit détail

Sur chaque miniature présentée, un détail particulier retient notre attention. Sur la reproduction de l’ABT RSQ8-R, de nombreux éléments bien reproduits sont spécifiques au modèle en édition limitée comme l’inscription « 1 of 125 » à l’intérieur en dessous du levier de vitesse. GT Spirit est allé plus loin en reproduisant la signature présente à côté.

Disponibilité et prix

Commercialisée fin 2021 chez les revendeurs spécialisés et dans certains magasins de jouets sous la référence GT283, la miniature GT Spirit au 1:18 de l’ABT RSQ8-R est proposée en édition limitée au prix recommandé de 109,95 euros.

Photos : 4Legend.com