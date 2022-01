Première européenne de la Bentley Flying Spur Hybrid à Autoworld

Bentley Motors a dévoilé le dernier-né de la famille Flying Spur en Belgique au Musée Autoworld. La Bentley Flying Spur Hybrid marque un modèle important pour la Belgique et l’Europe où la demande de produits électrifiés a été exceptionnellement forte en 2021.

L’introduction de la nouvelle Flying Spur Hybrid est la première berline électrifiée de la marque et la Bentley la plus respectueuse de l’environnement à ce jour. Le véhicule offre une fusion parfaite entre le moteur à combustion interne et le moteur électrique, permettant une sérénité progressive quelles que soient les caractéristiques de conduite demandées par le conducteur.

Le nouveau groupe motopropulseur combine un moteur à essence V6 de 2,9 litres avec un moteur électrique avancé, délivrant un total une puissance totale de 544 ch et 750 Nm de couple – soit 95 ch supplémentaires par rapport au Bentayga Hybrid. La nouvelle Flying Spur devient la Bentley la plus efficiente de tous les temps, avec la capacité de parcourir plus de 700 km lorsqu’elle fait le plein.

Plus de 40 voitures exceptionnelles de l’histoire de l’industrie automobile ont accompagné la Bentley Flying Spur Hybrid sur le site d’Autoworld. Parmi celles-ci figuraient la Bentley Flying Spur V8, la Continental GT Speed ​​Cabriolet et la Bentley Continental GT3-R. La sélection de modèles Bentley exposés présente le portefeuille de produits le plus solide de l’histoire de la marque tout en consolidant le rôle de Bentley dans l’histoire de l’automobile.

Faire découvrir au public européen la Flying Spur Hybrid et avoir déjà présenté le Bentayga Hybrid marque une étape importante dans la stratégie Beyond100 de Bentley. Cette stratégie va permettre à Bentley de devenir une marque entièrement neutre en carbone d’ici 2030. Au cours de son parcours, l’ensemble de la gamme Bentley aura une option de transmission électrifiée d’ici 2024 et un premier véhicule à batterie de la marque en 2025.

Balazs Rooz, directeur régional pour l’Europe, a déclaré : « Nous sommes très impatients de nous engager avec les clients belges et les fans de la marque Bentley à Autoworld. Avec l’annonce récente de notre solide performance à travers l’Europe, soutenue par un résultat en hausse à deux chiffres, 2022 sera une autre année chargée avec les activités de la marque devant nous. Alors que la Flying Spur Hybrid arrivera chez nos clients à partir d’avril, nous sommes ravis d’entendre les retours de cette première apparition publique en Europe. »

Photos : Bentley